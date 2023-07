Matilde Esteo: "La situación que vamos a vivir el año que viene por la sequía es más grave que el Covid"

Reconoce que desde que llegó a la Alcaldía de Palma del Río “no ha habido ningún momento de respiro”. Matilde Esteo (Granada, 1969) logró la mayoría absoluta para el PP en este municipio de la Vega del Guadalquivir tras cuatro décadas de gestión del PSOE. Entre sus prioridades se encuentran hacer todo lo posible para minimizar los efectos de la sequía y embellecer la ciudad, además de poner en marcha un plan de limpieza.

–Una duda antes de empezar, ¿qué diferencia hay entre ser alcaldesa y ser procuradora, su profesión hasta la fecha? ¿Tienen algún punto en común?

–Sí, tienes que ser muy organizada. Además, los tiempos en la administración son totalmente diferentes a los de la empresa privada y nos está costando mucho adaptarnos. Pero, a veces, cuando te pones un poco dura, las cosas salen.

–¿Cómo ha sido la llegada a la Alcaldía de Palma del Río?

–Ha sido asombroso. Al principio no era consciente. Hemos pasado de estar en la oposición a estar en el gobierno. Respiré el día en el que finalizó el pleno de organización. Hemos hecho muchos cambios y dotado de competencias a los 12 concejales porque todos tienen competencias en alguna materia. He reestructurado también las concejalías que había en nuestro Ayuntamiento, las he adecuado a las áreas que ya están organizadas para que cada concejal tenga un equipo de cada una de las materias que lleva; no hay ningún concejal que esté en un departamento y en otro. Ha sido difícil porque ha habido cambios económicos, cambios de áreas, concejalías de nueva creación…

–Han pasado casi dos meses desde que se celebraron las elecciones municipales, ¿en qué han trabajado en este tiempo?

–Hemos trabajado de forma frenética. No ha habido ningún momento de respiro y de poder sentarnos a organizar grandes proyectos. Es verdad, que conforme pasan los días estoy más contenta porque ya se están sacando cosas. Al principio ha sido muy difícil porque no tenemos ningún tipo de medios y hasta que hemos cogido las riendas del Ayuntamiento ha sido complicado trabajar, pero tenemos capacidad y lo hemos hecho en tiempo récord. En este tiempo también hemos tenido que informarnos a través de los técnicos, los trabajadores, conocer los proyectos que hay encima de la mesa, cuáles se están ejecutando, más que trabajar en proyectos nuestros. Ha sido tomar conciencia de lo que hay.

–¿Cómo se han encontrado la Alcaldía?

–Tengo que decir que llegué al Ayuntamiento y el ordenador que había encima de mi mesa estaba roto y los concejales no tenían ordenadores. Tampoco tenía cartas con membrete del Ayuntamiento, los ordenadores de Alcaldía están totalmente en blanco, ni base de datos, ni correo electrónico, ni nada.

-Parece inverosímil llegar al Consistorio y encontrarse con esta situación, ¿cómo es posible eso?

–Sí, así ha sido. Los dos ordenadores de Alcaldía estaban en blanco y sin correo electrónico.

–¿Pero eso es legal? ¿Un equipo de gobierno saliente puede hacer eso?

-Yo no he formulado la pregunta que has formulado, por lo que no puedo contestar si es el legal o no. Ético y forma de trabajar, por supuesto, no lo es. Algunos concejales sí han estado muy receptivos a ayudarnos.

–¿Y cómo ha sido el traspaso de poderes entonces?

-Yo pedí el traspaso de poderes y en la reunión que mantuvimos se me fue contestando verbalmente a los proyectos, que yo tenía en mente como oposición, pero no se me puso sobre la mesa la ejecución de todo lo que es el Ayuntamiento, que es distinto. No pasa nada porque tenemos plena capacidad, pero lo que me da un poco de pánico es que haya requerimientos pendientes del Ayuntamiento en el correo electrónico de subvenciones a las que nos podíamos acoger y que no tengamos conocimiento porque los ordenadores de Alcaldía estaban totalmente en blanco y sin correo electrónico. Bastaba solo con dejar los que teníamos que gestionar. Esta semana, por ejemplo, me dijeron que había una subvención pendiente que ya está a punto de finalizar y debería haber estado ahí y nosotros teníamos que haberlo sabido para haberlo cogido. Pero soy muy positiva y sé que se va a trabajar muy bien. Al principio no tomas conciencia, es una gran marea de cosas que tienes que hacer y no te da tiempo a decir. Pero ya he dicho que tenemos que hacer un informe con todo lo que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento con la firma de los técnicos, por supuesto, por si algún día hay algo que nosotros tengamos que decir. Pero no quiero quedarme en la crítica, he sido muy positiva. Hemos hecho una precampaña muy en positivo, nos hemos reunido con todo el pueblo de Palma del Río y nunca hemos ido a reunirnos a criticar a ningún equipo de gobierno, que podíamos haberlo hecho perfectamente. Hemos ido en positivo, en constructivo y queremos mantenernos en esa línea. Nos ha funcionado muy bien y hemos creado esa ilusión y esas ganas y ahora hay que trabajar.

"Cuando llegamos, los dos ordenadores de Alcaldía estaban en blanco y sin correo electrónico"

-¿A qué cree que se debe el éxito del PP en Palma del Río después de 40 años de ayuntamientos del PSOE?

-Creo que se debe a un cúmulo de circunstancias. Se ha dado el cambio en Andalucía con Juanma Moreno, que ha sido un impulso muy importante que hemos tenido todos los que estamos dentro del partido; eso es indiscutible. Juanma Moreno ha sido un impulso para todos. Ese cambio que la Junta de Andalucía experimentó nos ha ayudado a todos. También hemos tenido un equipo de gobierno que en estos cuatro años no ha tenido la respuesta que ellos pretendían, ha sido un equipo de gobierno que creo que ha tenido duras críticas, no ha conectado con la ciudadanía, no lo han hecho del todo bien. Y, por último, también hay que reconocer que Palma del Río ha sido uno de los pueblos con unos resultados más impresionantes y, eso también es porque se ha hecho una buena precampaña y se ha trabajado muy bien desde el primer minuto que llegamos al Ayuntamiento hace cuatro años en la oposición. Nosotros trabajamos ya la campaña no dos semanas antes, sino desde el minuto en el que nos sentamos en el Ayuntamiento, dando la imagen de que cómo queríamos trabajar, las propuestas que queríamos hacer y, siempre desde la base de la educación y el respeto.

-¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las medidas que quiere poner en marcha en primer lugar?

-Lo que tenemos sobre la mesa es el embellecimiento la ciudad, la limpieza y empezar a trabajar en un plan turístico importante. La ciudad de Palma del Río no solo necesita una limpieza, sino un arreglo general.

-Hace referencia al desarrollo de un plan turístico local, ¿por qué no termina de despegar?

-Pensamos que el turismo ha sido una pata que había que haber trabajado de otra manera. Se ha trabajado mucho, pero muy mirando al interior, a Palma del Río, y el turismo hay que mirarlo al exterior y crear un plan de trabajo estructurado, con profesionales, que sean los que nos marquen las pautas de cómo tenemos que trabajar. De hecho, ya tenemos en vista crear un encuentro con touroperadores y empezar a trabajar. Palma del Río tiene un potencial turístico enorme, tanto por su patrimonio histórico-artístico, como por su patrimonio natural. Tenemos que abrir nuevos campos económicos en Palma del Río. Sabemos que vivimos de la agricultura y soy una defensora a ultranza de la agricultura y hay que ayudar al sector porque lo está pasando mal. Hemos creado una Concejalía de Agricultura que la llevo yo personalmente.

-En una entrevista en campaña electoral que concedió a 'El Día', indicó que uno de sus retos era mejorar la gestión pública y que hubiera una mayor transparencia en el Ayuntamiento. ¿Cómo pretende conseguirlo?

-Hemos empezado poco a poco y va muy bien. El centro de nuestra política es el ciudadano. Lo dije en mi discurso de investidura, que el Ayuntamiento “es vuestro, es vuestra casa, sois los dueños del cargo que me habéis dado”. Se ha descuidado mucho al ciudadano en el sentido de que no se le ha dado respuesta. El anterior equipo de gobierno no daba respuesta a los registros de entrada, no se cuidaba eso. He sido muy contundente desde el minuto uno que he llegado al Ayuntamiento: a todos los ciudadanos se les da respuesta, a todas las peticiones que lleguen. De hecho, hoy por hoy y hasta que el cuerpo me lo permita reviso, como buena procuradora, todos los registros de entrada que están entrando en el Ayuntamiento.

-Por curiosidad, ¿cuántos registros de entrada llegan cada día al Ayuntamiento de Palma del Río?

-No son tantos. Los que no son peticiones que yo no tenga que ver, no los veo, como un cambio de agua. Pero si es una petición específica de una calle, esos sí los veo todos. Puedo tener encima de la mesa cada día 30 registros de entrada, los clasifico y pongo a los concejales a lo que hay que hacer. Sé que en un futuro, eso será imposible, pero lo que quiero es empezar a acostumbrar, tanto al personal del Ayuntamiento, como a los que trabajan para mí, que eso es fundamental, que hay que contestar al ciudadano; es enseñarlo a todos. También hemos tenido reuniones con el servicio de atención al ciudadano para empezar a trabajar este sistema con pequeños detalles, como descolgar el teléfono y decir Ayuntamiento de Palma del Río. Vamos a cuidar mucho la atención al ciudadano y crear una línea específica para que cada incidencia que detecte un ciudadano palmeño y la envíe, en 72 horas el técnico correspondiente vaya y se dé respuesta. Ya hemos lanzado un mensaje en redes muy importante: cualquier actuación que tenga que hacer este equipo de gobierno utiliza las redes institucionales, para que se confíe en ellas porque no se le ha dado respuesta y cuando no la recibe busca otros canales de crítica a los equipos de gobierno.

-Se trata entonces, de introducir grandes cambios en la gestión municipal.

-Sí. Poco a poco.

-La sequía es uno de los graves problemas que está afectando a buena parte de la provincia. ¿En qué situación se encuentra Palma del Río?

-Sí, es un gran problema. El año que viene a ser muy complicado por los efectos de la sequía. La producción agrícola en Palma del Río creo que va a bajar hasta un 40% y eso va a suponer que una de cada dos personas de Palma del Río que trabajan en el campo, no van a trabajar. Ya el año pasado, de seis meses de trabajo se pasaron a cuatro en almacenes y eso es mucho. La reducción de la producción agrícola de un 40% es muy grave para un pueblo. El 80% de nuestra economía es agrícola, con lo cual va a haber mucha desempleabilidad. La situación que vamos a vivir el año que viene es más grave que el Covid.

-¿Eso es posible?

-En la pandemia, el agricultor no paró de trabajar, pero el año que viene sí va a parar.

-¿Qué previsiones tiene al respecto el Ayuntamiento?

-Acabamos de aterrizar y ya estamos trabajando en un Plan de Emergencia de la Sequía, y pronto verá la luz. Sobre todo, habrá medidas para el ahorro de agua, tendremos que crear ordenanzas específicas para prohibir determinados riegos, en parques y jardines, veremos qué especies podemos salvar dentro del riego. Habrá unas medidas muy importantes.

-¿Para cuándo estará este plan?

-Tenemos que tener elaborado el Plan de Emergencia de la Sequía, si es posible, para finales de este mes de julio.

-¿Han previsto cortes de agua como ya han hacho en algunas localidades de la provincia?

-Seguramente tendremos que hacer cortes nocturnos de agua. La situación es tremenda. Los agricultores ya no están intentando no sacar la producción , sino salvar árboles, con lo que ello implica porque hay mucho empleo que se pierde. La situación del año que viene va a ser bastante complicada. Además, todo apunta a que el año que viene se van a levantar la suspensión de la regla de gasto, con lo cual no vamos a poder gastarnos lo que queramos en lo que queramos. El Covid, que tuvo sus cosas malas, también nos permitió gastarnos el dinero en las necesidades que teníamos, eso ha sido así. Pero el año que viene no vamos a poder, salvo que por la especial circunstancia de la sequía nos permitan a los ayuntamientos tener esa herramienta que sería muy buena para seguir trabajando en todas las necesidades de una ciudad. Vamos a hacer el plan de choque de la limpieza y se van a poner carteles diciendo que el agua que se utiliza es de aljibe, y jamás se va a utilizar agua potable. Una de las medidas más importantes es reunir a toda la mesa de trabajo del sector agrícola. Vamos a estar representados todos, cooperativas, organizaciones de productores, empresarios agrícolas, sindicatos, jornaleros… todos los que intervengan en la cadena para valorar cómo vamos a tener el año que viene y cómo tenemos que trabajar en las competencias municipales que podemos desarrollar con ellos y ayudarles en las medidas de nuestras posibilidades y también con las relaciones con otras instituciones.

"Tendremos que hacer cortes nocturnos de agua. La situación es tremenda"

-¿Cómo se imagina que estará Palma del Río dentro de cuatro años?

-Me gustaría turísticamente haberle dado un impulso grande, verla embellecida, limpia, con una imagen potente, como se merece Palma del Río en el exterior, una imagen fuerte, de ciudad fuerte. Me gustaría también ver que es una ciudad que ha crecido mucho a nivel empresarial y de industria. Lo estoy trabajando. Llevo poco tiempo pero ya ha tenido reuniones muy importantes con empresarios para ver las posibilidades que hay en Palma del Río. La ciudad tiene mucho potencial y nosotros vamos a favorecerlo siempre para que vengan grandes empresas y cuidar las que tenemos también, que son muy buenas.