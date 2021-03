El Ayuntamiento de Lucena eliminará 15 aparcamientos en Calzadilla del Valle pese al rechazo vecinal

Es técnicamente imposible. Las obras de renovación de infraestructuras y modernización estética de la calle Calzadilla del Valle de Lucena conllevan, irremisiblemente, la supresión de una de las filas laterales de aparcamiento, según argumentan desde el Ayuntamiento.

La carencia de 80 centímetros en la anchura de esta vía del barrio del Valle provoca la supresión de unos 15 estacionamientos. La distancia mínima exigible por la normativa aplicable, señalan desde el equipo de gobierno socialista, se estipula en 10,90 metros. Y, en esta calle, la extensión se limita a 10,10.

Los vecinos, a través de escritos dirigidos al Consistorio y con la presentación de medio millar de firmas, rechazan esta reducción de plazas libres y gratuitas para sus vehículos.

El alcalde, Juan Pérez (PSOE); el concejal del ramo, César del Espino (PSOE), y personal del servicio de Obras recibían hace unos días a representantes de los residentes en la calle Calzadilla del Valle.

En una comparecencia posterior, Del Espino ha reconocido “el fallo” primario cometido por el Consistorio al omitir una explicación previa a los habitantes de este sector sobre las consecuencias de una intervención integral.

La Comisión de Obras, por unanimidad, aprobó en su momento actuar en este punto. “Una decisión política”, remarca el edil socialista. Una vez adoptada esta determinación, y “a sabiendas de que se tenían que eliminar forzosamente los aparcamientos”, ha incidido Del Espino, las particularidades y los condicionantes de la obra se rigen por criterios “exclusivamente” técnicos.

La normativa sobre vías públicas y accesibilidad y las disposiciones aplicables de la Junta “establecen cuáles son las anchuras mínimas que hay que tener”. El concejal de Obras y Urbanismo, quien advierte de que una vez comenzada la obra resulta inviable cualquier alteración sustancial del proyecto, ha afirmado que “los vecinos nos han pedido que no cumplamos con la ley y a un Ayuntamiento no se le puede pedir que no cumpla con la ley”.

La alternativa presentada por el Consistorio reside en la adecuación, como aparcamiento, de un solar de 338 metros cuadrados, situado a unos metros de la calle, entre la guardería Las Soledades y el Colegio Virgen del Valle. Actualmente, la administración local estudia si implantar un uso abierto o cederlo a un colectivo social y fijar un precio básico. Este estacionamiento “provisional” comenzará a funcionar después de culminarse la obra, encuadrada en el Plan PFEA, de la calle Calzadilla del Valle.