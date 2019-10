La Junta traslada su intención de colaborar en la construcción del nuevo pabellón de Puente Genil

“Trasladaremos al consejero el interés del Ayuntamiento en conseguir la colaboración de la Junta de cara a la construcción del nuevo pabellón, pero a día de hoy partimos de cero, ya que actualmente no existe ninguna valoración como tal con relación a ese proyecto”. En estos términos se pronunció el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, durante su primera visita institucional a Puente Genil, en la que además de mantener un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde, Esteban Morales, también quiso conocer de primera mano la actividad que a diario se desarrolla en las instalaciones de Iluminaciones Ximénez.

Durante su estancia en Puente Genil, Repullo fue preguntado por diferentes asuntos vinculantes en las relaciones entre la Junta y el Consistorio pontanés, entre ellos sobre la construcción del nuevo pabellón, una cuestión en la que dijo ser conscientes de la existencia de una partida presupuestada por el Ayuntamiento, si bien matizó que la Junta no tiene constancia sobre este tema “ya que no se ha trabajado al respecto”.

“Eso no significa que no se vaya a trabajar y que no lo pongamos encima de la mesa, trasladaremos la necesidad al consejero para que lo tenga en cuenta y espero que podamos abarcar esa colaboración con el Ayuntamiento de cara al 2020”, dijo Repullo, quien mostró su compromiso para que venga a la provincia de Córdoba el mayor número de inversión “y lógicamente una infraestructura demandada por todos los grupos políticos y con el respaldo social que tiene y sobre la que me consta que el alcalde tiene un gran interés”.

Por otra parte, sobre la Autovía del Olivar, el delegado del Gobierno de la Junta corroboró las palabras pronunciadas hace unos días por el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, en el sentido de que se está trabajando en la reformulación de los proyectos del tramo Lucena-Estepa, “que actualmente se encuentran desfasados” y a partir de ahí “veremos la capacidad económica de que disponemos, determinando posibles fórmulas de financiación, bien fruto de la colaboración público-privada o con fondos europeos”.