¿Son iguales los vinos de Moriles y los de Montilla? José Peñín visita Moriles para "descubrir los matices"

¿Son iguales los vinos que se elaboran en Montilla que los que se crean en Moriles? Ambos forman parte de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles, aunque siempre ha habido cierta rivalidad entre ambas localidades respecto a cuáles son los favoritos entre los consumidores y los expertos. Tanto es así que en el momento de su creación llegó a hablarse, incluso, de que el nombre de la DO fuera Moriles-Montilla. En Moriles presumen de los pagos de Moriles Altos, mientras que en Montilla las mejores viñas son las de la Sierra; estas dos zonas son las de calidad superior de la DO.

Para intentar aclarar si precisamente se pueden hablar de diferencias entre unos y otros, el reputado periodista José Peñín, creador de la Guía Peñín, el oráculo de los vinos en España, está visitando este lunes las bodegas y lagares de Moriles, en una gira organizada por la Asociación de Bodegas, al objeto de “sentir y descubrir los matices que tiene el vino de este territorio”.

Así lo ha explicado en el encuentro que ha mantenido en el Ayuntamiento con la alcaldesa del municipio, Francisca Carmona (PSOE), donde ha firmado en el Libro de Honor y ha indicado que viene también “a confirmar que Moriles está vivo”.

Por su parte, Carmona ha señalado que “para Moriles, hoy es un gran día, ya que José Peñín es un invitado de lujo y de gran prestigio en el mundo del vino, que viene a conocer Moriles y su territorio, a descubrir los matices diferentes de nuestros vinos, pero también los que los unen dentro del territorio”.

En una breve comparecencia en el salón de plenos antes de iniciar una ruta por bodegas, lagares y cooperativas, Peñín ha explicado que con esta visita quiere descubrir si es posible "percibir las diferencias respecto a los vinos de Montilla". Sobre los caldos de Moriles Altos, ha recordado que siempre se ha dicho que son "más ligeros, más frescos...". "Eso es lo que quiero descubrir en esta visita", ha insistido. La ruta incluye paradas en San Pablo, El Monte, Doblas, Lagar de Casablanca y la cooperativa San Jerónimo.

La Guía Peñín de los Vinos de España es el manual de vino español más completo del mundo. Cuenta con ediciones en español, inglés, alemán y chino, y es la herramienta más utilizada por aficionados y profesionales para la toma de decisiones de compra de vino español.

La primera edición se publicó en 1990 bajo el nombre Vinos y Bodegas de España, y fue dirigida por José Peñín, ahora presidente honorífico. En un momento en el que el acceso a la información de las bodegas y los vinos era muy limitado, Peñín logró reunir todos los datos relevantes para los consumidores en una guía que sirvió de orientación a todos los que querían adentrarse en el mundo del vino. Con los años, esta guía se convertiría en el vademécum del vino español, con más de 11.500 catas al año.