Hornachuelos contará con un Servicio de Atención Temprana

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha anunciado que está "trabajando" en un proyecto relacionado con la atención temprana, el cual ha señalado que cuenta con "una importante inversión y una apuesta fuerte". Para su puesta en marcha, el consistorio municipal ha indicado que trabaja "de la mano" de una asociación que la alcaldesa de Hornachuelos, María Pilar Hinojosa (GIH), ha mencionado que aún prefiere esperar en comunicar.

"Ahora mismo se está trabajando en equipar el inmueble y todavía no hay nada formalizado con la asociación, pero es verdad que está el compromiso y para mí el compromiso ya es como firmado, aunque me gustaría que me dieran permiso para yo poder decir su nombre", ha precisado Hinojosa.

Este Servicio de Atención Temprana prestaría, según ha asegurado la alcaldesa, presta servicio a personas que necesitan cualquier tipo de rehabilitación psíquica, física, estimulación sensorial, cognitiva, etc, en todas las edades.

"Este proyecto supone un gran logro para Hornachuelos porque nunca se ha trabajado en esa línea y además tiene usuario aquí en el municipio y debe tener su espacio", ha concluido Hinojosa.