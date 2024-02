El Gobierno urge a la Diputación a potabilizar el agua en el Norte de Córdoba porque "no se puede esperar más"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado este jueves que no fue "absurdo" conectar los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de la provincia de Córdoba, donde unos 80.000 habitantes llevan sin agua potable desde abril del año pasado, razón por la que ha aseverado que han pedido "calendario" a la Diputación, porque "no se puede esperar más".

Así lo ha transmitido la ministra a vecinos de las comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiato, concentrados a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla, a través de la plataforma Unidos por el Agua de Córdoba, antes de reunirse Ribera con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar el problema de la grave sequía que afecta a la comunidad autónoma, tratando, entre otros temas, el de dichos vecinos.

Según ha declarado la ministra a los vecinos, "en esto no hay un problema de ponerse de acuerdo, porque ya está, ya hicimos la conexión desde el Estado", a lo que ha agregado que "el abastecimiento es una competencia municipal y la Junta la ha declarado de interés autonómico", de modo que quiere que "termine la potabilización" con las obras que acomete la Diputación.

Cree que se va a "conseguir", ha asegurado Ribera, quien ha defendido, tras recordar que llevan diez meses, que no se puede volver al siglo XIX tras exponerlo de ese modo los representantes de la plataforma, quienes también han expresado que "a ver si es verdad que se soluciona la potabilización".

En este sentido, la ministra ha dicho que "la Diputación tiene que asumir la potabilización, cosa que aparentemente toca y que en principio están en ello", al tiempo que le están "pidiendo calendario, porque no se puede esperar más", ha manifestado, para apostillar que desde el Gobierno se hizo "aquello que nos pidieron, que fue la conexión entre La Colada y Sierra Boyera".

Al respecto, una mujer le ha señalado que "eso fue un absurdo", si bien Ribera ha mantenido que "absurdo no". "Se trata de potabilizar aquello después, y se necesitan dos cosas, que haya agua y que luego ese agua sea potable, si no, no sirve de nada", ha apuntado la vicepresidenta tercera del Ejecutivo.