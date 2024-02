El alcalde y senador del PP Fernando Priego pregonará el Rocío de Cabra

El alcalde de Cabra y senador del Partido Popular Fernando Priego pregonará el Rocío en el municipio de la Subbética cordobesa. La designación se produjo a principios de enero, pero ha trascendido ahora coindiendo con que el regidor de la vecina localidad de Zuheros, Juanma Poyato (PSOE), ha denunciado que se le ha vetado esta responsabilidad por estar casado con un hombre.

Priego ha explicado a El Día que "no tenía conocimiento de esta situación" y que aceptó el ofrecimiento que le hizo la Hermandad del Rocío de Cabra "no como alcalde, sino como hermano". "No debo entrar en estas polémicas", ha dicho escueto.

El pasado 7 de enero, en la red social Facebook, la cofradía egabrense hacía el anuncio. "Finalizadas las fiestas navideñas y las innumerables actividades llevadas a cabo durante los últimos meses en el seno de nuestra hermandad, llega el momento descansar para prepararnos para la próxima romería del Rocío de 2024", avisaba.

Y daba el nombre de "la personada encargada para pregonar las glorias de la Santa Madre de las Rocinas en la presente edición", que no era otro que el alcalde, Fernando Priego. La cita tendrá lugar el sábado 13 de abril en el teatro El Jardinito.

"Agradecemos de antemano la predisposición y responsabilidad de la persona encomendada para el que a buen seguro será un pregón lleno de emoción y sentimientos", confiaba la hermandad.

"Muchísimas gracias por esta enorme responsabilidad, que asumo con la mayor ilusión y el mayor cariño. Espero no defraudaros", respondía el regidor en la misma red social.

Este miércoles, el regidor de Zuheros, Juanma Poyato (PSOE), ha denunciado el veto que ha sufrido para ser pregonero de la Hermandad del Rocío de Cabra por estar casado con un hombre, una responsabilidad que finalmente caerá en Fernando Priego. Poyato ha explicado que hace un año le propusieron ser pregonero para 2024, pero que cuando le han comunicado al párroco su estado actual, casado con un hombre, "me prohíbe serlo".

sin dejar de ser cristiano". Para el regidor de Zuheros , un municipio de 641 habitantes enclavado en la comarca de la Subbética a 76 kilómetros de la capital, "ojalá algún día sepan ver más allá de dónde quieren ver, y comprobar que la felicidad se puede disfrutar de muchas formas,".

Juanma Poyato ha asegurado que esta decisión "no cambiará nada mi vida rociera, que mi devoción por mi Virgen del Rocío siempre será la del primer camino rociero que hice, y que ella nos cobijará bajo su manto a todos por siempre".