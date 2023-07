La Feria de Artes Escénicas de Palma del Río inicia este lunes su 40 edición con más de 30 espectáculos y seis estrenos

Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía celebra este año su 40 aniversario con una programación que incluye una treintena de espectáculos, seis estrenos absolutos, cuatro estrenos en Andalucía y tres coproducciones de compañías de Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y Portugal.

La programación comienza este lunes 3 de julio y se extenderá hasta el 7 de julio, recuperando así la feria cinco días de duración una década después. Esta edición presenta además un completo programa de conexiones profesionales, con residencias artísticas, coproducciones, rueda de negocios, presentación de proyectos, convenios de colaboración, foro de análisis y punto de encuentro.

Además, en la primera jornada se entregará el Premio Salvador Távora al coreógrafo y creador Guillermo Weickert por su dilatada trayectoria, marcada por su curiosidad por el potencial de la creación escénica como bien cultural y herramienta de transformación social.

Programación, día a día

Lunes 3 de julio

El espectáculo Hiraeth, de la compañía C-Art Dance, abre la programación este lunes 3 de julio, a las 11:30, en la Sala La Caseta. Se trata de una propuesta donde cuatro bailarines protagonizan un sorprendente ejercicio de danza contemporánea, que combina música compuesta para la ocasión y audiovisuales.

A las 18:00 en la Sala Reina Victoria, la actriz y bailaora malagueña María del Mar Suárez La Chachi presenta su espectáculo Taranto Aleatorio, en el que propone una mirada sobre el flamenco de tablao. Estará acompañada por la cantaora Lola Dolores.

En el mismo espacio, a las 19:30, DDCdanza y Daniel Doña pondrán en escena Retrospectiva 2.0., un trabajo de experimentación e investigación de lo escénico como búsqueda de la propia voz coreográfica.

La plaza Antonio Machado acogerá a las 20:45 En tierra de nadie, de la compañía DA.TE Danza, un recorrido por los derechos humanos a través de relatos reales y en el que se recuperan el escenario y la calle como espacios reivindicativos.

Vanesa Aibar y Enric Monfort presentan en Feria de Palma el espectáculo La Reina del Metal, galardonado con el Premio Max al mejor espectáculo de danza 2023. Será a las 21:30 en el Teatro Coliseo y la propuesta indaga en la relación expandida entre el movimiento, los ritmos flamencos y el sonido.

Lullaby es la propuesta con la que se presenta por primera vez en la feria Proyecto Kavauri, compañía de circo contemporáneo formada por Claudia y Angelo, integrantes de Tresperté, que tras cesar su actividad en 2021, apuestan por este nuevo proyecto basado en técnicas de circo, báscula, portes acrobáticos y manipulación de objetos. Su montaje cerrara la jornada en los jardines Reina Victoria a las 23:30.

Martes, 4 de julio

Desde el martes y hasta el viernes, Imperdibles Artes Escénicas presentará en el Espacio Antonio Machado (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00) Esencia de Federico, un proyecto escénico-expositivo en el que Federico, muñeco de sí mismo, encerrado y volátil, trata de huir de sus propios versos.

El Espacio Santa Clara acogerá, a las 11:00, Don Quijote nómada, un espectáculo de títeres y cine en directo de la compañía BricABrac Teatro, impulsada por Elena Bolaños y Matthieu Berthelot. Los personajes construidos en papel emanan del libro como si el sueño de Cervantes cobrara y cinco cámaras repartidas por los sets de grabación recogerán los diferentes puntos de vista que se irán ordenado en directo para contar esta renovada versión del clásico de las letras españolas.

Alberto Cortés regresa a la programación de Feria de Palma -después de obtener el año pasado el Premio al mejor Espectáculo con El Ardor- con una nueva propuesta escénica, One night at the golden bar. Será en las Salas Reina Victoria a las 12:30 y en este montaje remite a la canción de Mecano La fuerza del destino sobre el encuentro irremisible de una pareja en un bar: habla, desde una mirada queer, de las historias que se originan en estos lugares, de las identidades de género y de las múltiples manifestaciones del amor.

En el mismo lugar, a las 18:00, la compañía Tenemos gato, bajo el impulso de Cristina Rojas, presenta el espectáculo Algunos días, en coproducción con el Centro Dramático Nacional. La obra aborda, en clave de autoficción, temas universales como el amor, el miedo, la alegría, las ausencias o la maternidad/paternidad, y está plagada de guiños metateatrales.

También en las Salas Reina Victoria, a las 20:30, la compañía de Lucía Vázquez pone en escena About Bunny, un cántico a la alegría y el dolor de la pasión amorosa, rebosante de una intensa y delicada sensualidad.

La Zaranda regresa a la programación de Feria de Palma con Manual para armar un sueño, que representará en el Teatro Coliseo a las 22:00. En la obra reflexiona sobre los personajes olvidados en el fondo del espejo que se desvanecen entre camerinos y que notan el paso del tiempo sobre su piel. El espectáculo plantea al espectador una plaga de dudas, batallitas y dilemas sobre un actor que maquilla su derrota y que tiene que dar el espectáculo una vez más.

Cerrará la jornada la compañía Lapso Producciones con Ad Libitum, un espectáculo musical, con mucho ritmo y humor que se podrá ver en los jardines Reina Victoria a las 23:30.

Miércoles 5 de julio

Escenoteca estrena en Feria de Palma su nuevo espectáculo, bajo el título de Animalitos. Una historia trocha. Se trata de un estreno absoluto para público familiar (a partir de seis años) que se podrá disfrutar en el Espacio Santa Clara a las 11:00.

Después, la Sala La Caseta acogerá a las 12:30 Viaje al planeta de todo es posible, una obra para todos los públicos de la compañía malagueña Índigo Teatro que propone un viaje al interior, donde Alma, una niña que sufre bullyng en el colegio, descubrirá su fortaleza y capacidad de superación.

El colectivo escénico La Rara, dirigido por Julia Moyano y Rocío Hoces, vuelve a poner la mirada en la salud mental desde la perspectiva de género a través de los relatos íntimos de cinco mujeres con su espectáculo Órgia, en coproducción con el Lope de Vega de Sevilla. El montaje se pondrá en escena en las Salas Reina Victoria a las 18:00.

A las 20:00, en este mismo espacio, Rebe al Rebés presentará Mar, una pieza que se atreve a romper el tabú que supone hablar de la muerte, de la muerte cercana, ladel padre o madre, y hacerlo desde el circo, desde la plástica, la palabra, el símbolo o la música.

La compañía de circo Vol’e Temps estrenará en Feria de Palma su nueva creación, una pieza corta bajo el título de Extraña sinfonía, una balada hipnótica y diferente, con aires urbanos, que va paseando por una puesta en escena sencillamente estética y visual. Será a las 21:15 en la plaza Antonio Machado.

A las 22:00, en el Teatro Coliseo, Histrión Teatro presenta Nevenka, un trabajo escrito y dirigido por María Goiricelaya a partir del caso de la concejala ponferradina Nevenka Fernández, que consiguió llevar al banquillo de los acusados al entonces alcalde Ismael Álvarez por un delito de acoso sexual por el que fue condenado finalmente.

La compañía Express cierra la programación del miércoles en los jardines Reina Victoria, a las 23:45, con Inkógnito, un montaje de circo con música en directo, acrobacias, malabares, suspensión capilar o coreografías para contar una historia de complicidades entre dos personajes con ganas de jugar.

Jueves 6 de julio

La compañía portuguesa Particulas Elementares se presenta en el Espacio Santa Clara, a las 11:00, con ¡Quiero la Luna!, una delicada propuesta de teatro de marionetas de mesa, en un escenario dividido en varias maletas, que se van abriendo de escena en escena al servicio de una historia que se sucede de forma emotiva, sorprendente y pedagógica.

Por otro lado, LaSal Teatro estrena en feria En un rincón del mundo, un cuento intemporal, una historia irreal, colmada de palabras, acciones y pensamientos reales dirigido al público familiar, recomendado a partir de 7 años. Será en la Sala La Caseta a las 12:30.

El Aedo Teatro trae otro estreno: El monstruo de White Roses, una fábula a modo de thriller psicológico que habla del sensacionalismo y la manipulación de la opinión pública para satisfacer el morbo de los telespectadores. Se podrá ver en las Salas Reina Victoria a las 18:00.

En este mismo lugar, a las 20:00, la compañía La Rous Teatro pondrá en escena Vacío, un espectáculo íntimo de objetos, escrito e interpretado por Rosa Díaz y dirigido por Joan Font y la propia Rosa Díaz.

A las 22:00, la acción se traslada al Teatro Coliseo, donde El Espejo Negro presenta El verdugo, primera adaptación en teatro de marionetas de la película de Luis García Berlanga.

Cierra el día Vaivén Circo con Anónima, un montaje que habla de la gente que no cuenta, de los que están pero no son, tomando de partida el texto de Los Nadies de Eduardo Galeano, pero yendo en busca de nuestro lenguaje. Será a las 23:45 en los jardines Reina Victoria.

Viernes 7 de julio

El Espacio Santa Clara acoge a las 11:00 la primera coproducción entre la compañía Desguace Teatro y Ana Santa Cruz, Pepo y Pepe, una historia de amistad intergeneracional donde la edad y la imaginación se cruzan en el destino.

La siguiente cita será a las 12:30 en la Sala La Caseta, donde la compañía cordobesa Desatino Producciones representará Muerto en el acto, un homenaje al teatro de siempre y a los grandes autores de la España de posguerra.

Ya por la tarde, en las Salas Reina Victoria, a las 18:00, LavíeBel regresa a Palma con un musical contemporáneo bajo el título de Rancho Porlier, una historia sobre el pasado con una puesta en escena actual.

En el mismo espacio, a las 20:30, Atalaya Teatro aborda por vez primera una obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. En escena estarán cuatro de los más veteranos actores y pedagogos del grupo que, a lo largo de un cuarto de siglo, han tomado parte en la mayor parte de los montajes de la compañía.

El actor Pedro Casablanc y el director Xavier Albertí firman un homenaje a Gómez de la Serna y Valle-Inclán con Don Ramón María del Valle-Inclán, una de las sensaciones más recientes de la temporada teatral madrileña. Se podrá ver en Palma a las 22:30 en el Teatro Coliseo.

Por último, el paseo Alfonso XIII y los jardines Reina Victoria acogerán un pasacalles y concierto de Gata Brass Band a partir de las 00:00.