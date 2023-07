Emproacsa defiende que la solución del problema de agua en la zona Norte pasa por Puente Nuevo

El presidente de la Diputación y de Emproacsa, Salvador Fuentes, defiende que la "única solución definitiva" a los problemas de abastecimiento de agua que sufren unos 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato pasa por el trasvase desde el pantano de Puente Nuevo al de Sierra Boyera. "Esa es la solución que defienden los técnicos tanto de la empresa provincial de aguas como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y como presidente de la Diputación voy a asumir ese trasvase como un desafío", ha sentenciado.

Fuentes lo ha hecho durante el Pleno celebrado este viernes por la Corporación provincial y en el que la misma ha dado el visto bueno al protocolo firmado entre la Diputación y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por el que se fijan las bases de la colaboración para la mejora de la garantía y calidad del abastecimiento de los municipios de la zona Norte de Córdoba. Aunque el PSOE e Izquierda Unida, además de Vox, han apoyado dicho protocolo, lo han hecho no sin reticencias.

Tanto el portavoz socialista, José Antonio Romero, como la de IU, Irene Ruiz, han criticado que el protocolo lo presentaran a los medios, "en plena campaña electoral, a solo cuatro días de las elecciones", Fuentes y la consejera Carmen Crespo en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación. Insistiendo también ambos en que los problemas de abastecimiento que sufre la zona Norte de la provincia los ha provocado la Junta de Andalucía "al no llevar a cabo las obras que le correspondían". "Este problema hubiera sido perfectamente evitable si la Junta hubiera cumplido con sus obligaciones", ha lamentado Ruiz. Romero, además, he pedido a Fuentes que reúna a la Mesa del Agua "para que cada administración se comprometa a realizar las obras que tenga que realizar, que asuman sus competencias para acabar con este problema que sufren más de 80.000 cordobeses"

"No he hecho un uso electoralista del problema del agua en la zona Norte de la provincia", les ha respondido Fuentes. "Lo que he intentado es cumplir con mi obligación de presidente, buscando soluciones, viajando incluso a Don Benito para entrevistarme con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana", ha añadido. Durante su intervención, Fuentes ha recordado los puntos que incluye el protocolo, insistiendo en que las dos soluciones en las que trabaja Emproacsa para que el agua que llega desde La Colada - pasando por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera- sea apta para el consumo son la ósmosis o la ultrafiltración.

"Del mismo modo, se establece una compensación económica de la administración autonómica en relación con la auditoría de pérdidas de las conducciones que conectan el bombeo de emergencia realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que van desde La Colada hasta la ETAP Sierra Boyera", ha indicado. El presidente de la institución provincial ya insistió en que "la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera necesita actuaciones urgentes que nos permitan solucionar los problemas de abastecimiento, incluyendo una planta potabilizadora moderna, inversiones que, en los próximos cuatro años, rondarán los cinco millones de euros". Ese coste lo financiaría la administración autonómica, según el protocolo.

El acuerdo, que tiene una duración inicial de cuatro años, también incluye que la Diputación y la Junta promoverán una campaña conjunta de concienciación del uso eficiente del agua, en la que la Consejería creará los contenidos y la institución provincial las obras para su financiación. Fuentes ha concluido su intervención con el ruego de "que no demonicemos lo que nos da de comer, no demonicemos al mundo de la ganadería, en la zona Norte está residenciada una de las mejores cooperativas ganaderas de Europa y Los Pedroches vive de la ganadería", ha sentenciado refiriéndose a Covap y a la contaminación de La Colada. Y es que este embalse, ubicado dentro de los términos municipales de Hinojosa del Duque, Belalcázar y El Viso y que carece de conducciones directas con los 24 municipios que beben de Sierra Boyera, tenía altas concentraciones de arsénico y cianobacterias, procedentes principalmente de residuos ganaderos y urbanos, por lo que su agua no es apta para el consumo.

Fondos para el PFEA

La Corporación provincial ha aprobado en su sesión plenaria de este viernes el convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y la Diputación para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2023. Como ya anunció el diputado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, este convenio se traduce en que La Diputación repartirá a los ayuntamientos de la provincia la cantidad de 13.650.694 euros para sufragar ese coste de los materiales. Se trata de una cantidad cuyo 75% es aportado por la Junta de Andalucía (10.238.020 euros) y el 25 % restante por la institución provincial a través de fondos propios (3.412.673 euros).

“Para la Diputación de Córdoba se trata de un programa esencial porque fomenta las condiciones sociolaborales de los desempleados agrícolas, para fijar a la población en el territorio rural, siendo un aliado para el reto demográfico, y, además, genera infraestructuras municipales básicas en el ámbito local”, manifestó. Con respecto a las principales cifras del PFEA 2023, el también vicepresidente primero de la institución valoró que "se ha incrementado un 5% la cantidad aportada por la Junta de Andalucía y por la Diputación con respecto a 2022 y las obras se ejecutarán durante el último trimestre de 2023 y hasta septiembre de 2024".

En lo que respecta al empleo, manifestó que "va a generar más de 300.000 jornales de trabajo y más de 18.000 cordobeses van a ser contratados en el marco del PFEA 2023, de los cuales 16.214 serán no cualificados y 1.806 serán oficiales".