David Ruiz, alcalde de Rute: "Se ha gastado mucho dinero en cosas que no eran precisas, y en Festejos quedan 3 euros"

David Ruiz (1975) es desde el pasado junio nuevo alcalde de Rute, el primero del Partido Popular en este municipio de la Subbética de más de 10.000 habitantes. Sucede en el cargo al expresidente de la Diputación y exsecretario del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz: "El relevo no ha sido fácil, sobre todo por la situación tan mala en que nos hemos encontrado las arcas municipales", analiza el primer edil.

-¿En qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento de Rute a su llegada?

-Sabíamos que la situación económica del Ayuntamiento era mala, pero no nos podíamos imaginar que fuera tan mala. Se hablaba de que el Ayuntamiento estaba saneado, pero la realidad es que aunque la deuda proveniente del plan de ajuste de 2012 sí que está controlada, nos hemos encontrado una desagradable sorpresa de una deuda de más de un millón de euros entre facturas sin crédito y sin procedimiento correcto, lo que nos va a obligar a realizar importantes ajustes y recortes que no esperábamos. Hemos comprobado que aquí se gastaba mucho dinero en cosas que no eran precisas, y uno tiene que gobernar un Ayuntamiento como si fuera su casa, sin gastar más de lo que tiene y de forma responsable. Fue muy desagradable comprobar cómo la mayoría de las partidas presupuestarias estaban sin crédito y con mucha deuda a sus espaldas. Por ejemplo, en Festejos quedan 3 euros y se deben más de 400.000 euros, en Cultura se deben 18.000 euros, en Protección Civil hay facturas pendientes de pago y contabilizar, por valor de 71.372 euros, o la partida de Turismo, que cuenta solo con 477 euros, y aún hay que hacer frente a la campaña de Navidad.

-¿A qué se refiere cuando habla de gastos que no eran precisos?

-La partida de Festejos es un disparate. Aparte de que ya no le queda crédito, hay 400.000 euros que se deben en facturas. Es una locura. En carpas, por ejemplo, hay que pagar 70.000 euros. Y en Protección Civil hay tela que cortar.

-¿Cuál ha sido la primera decisión de peso que ha tomado?

-Renunciar a un proyecto con fondos Feder que no contaba con el apoyo del municipio y que generaba una gran controversia entre todos los vecinos y que tenía que estar terminado antes del 31 de julio, la ronda del paseo del Fresno, y cuya obra ni siquiera se había empezado cuando tomamos posesión.

-¿Qué camino quiere que siga Rute?

-Espero que Rute dé ese cambio que tantos años llevamos esperando todos los vecinos. Vemos que pasan los años y Rute, en lugar de ir a más, se estanca y sigue sin avanzar todo lo que puede. Espero que durante nuestro mandato nuestro pueblo avance a los niveles de desarrollo que puede alcanzar, porque tiene potencial para hacerlo y porque la gente de Rute se lo merece, y es algo que con ilusión y con las ganas de trabajar que tenemos sabemos que podemos conseguirlo.

-¿Cuáles son los proyectos principales que quiere desarrollar durante el presente mandato?

-Nuestro objetivo más importante es desarrollar el polígono industrial. Es una carga y un lastre que lleva arrastrando Rute durante muchos años y un lujo que no nos podemos permitir. Además, otro de nuestros principales objetivos es mantener la catalogación de Municipio Turístico Andaluz, un logro de todo el pueblo y del sector en particular que no solo tenemos que mantener, sino que nos tiene que ayudar a ir a más.

-¿Qué asuntos tienen pendientes las administraciones con Rute?

-La estación depuradora de aguas residuales es el objetivo más importante o de los más importantes que tienen las administraciones con nuestro pueblo, y sabemos que en los próximos meses se empezarán las obras de esta infraestructura tan necesaria. Además, van a comenzar los estudios para avanzar en la depuración de aguas en nuestras aldeas en próximas fechas, y el parque de bomberos pronto será una realidad. Ya estamos trabajando sobre ello.

-¿Qué espera del nuevo equipo de gobierno de la Diputación?

-Salvador Fuentes y los miembros de su equipo son grandes conocedores de los problemas de Rute y sé que van a estar a la altura de las circunstancias y están trabajando para resolver los problemas de nuestro pueblo como me demostraron en la primera semana de gobierno, cuando recién nombrado me recibió el presidente para hacer frente a un importante problema que nos había dejado en la mesa el anterior equipo de gobierno y que había que resolver de manera inmediata, las obras de la ronda del paseo del Fresno. También abordamos otro proyecto que el municipio lleva mucho tiempo reclamando, el parque de bomberos. El presidente nos dio su su compromiso de impulsarlo, pero antes tenemos que disponer del terreno adecuado.

-El PP arrasó en la provincia en las pasadas elecciones municipales, ¿a qué se debe este respaldo tan importante?

-La forma de hacer política del Partido Popular en la provincia de Córdoba y en Andalucía está gustando mucho, y está respaldada por alcaldes de peso como son Fernando Priego en Cabra, José María Bellido en Córdoba, María Luisa Ceballos en Priego o Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Esa forma de hacer política gusta a los vecinos, y ese modelo de gestión es al que aspiramos todos los nuevos alcaldes del Partido Popular. A mí me decían los vecinos que sentían envidia sana de ver lo bien que iban otros pueblos como Cabra o Priego, que por qué Rute no podía estar así. Y eso es posible, porque Rute tiene capacidad para hacerlo, y sé que podemos conseguirlo. Decíamos en la campaña que solo sabemos hacer una cosa, trabajar, trabajar y trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Para eso estamos aquí y para eso nos han votado los ciudadanos.

-¿Veía fácil el relevo en Rute, teniendo de contrincante a una figura política tan potente como Antonio Ruiz, expresidente de la Diputación y exsecretario provincial del PSOE?

-Aunque sabíamos que era difícil que lo consiguiéramos, yo tenía un sueño, ser alcalde de Rute y cambiar mi pueblo a mejor. Antonio Ruiz es un gran político y un contrincante muy complicado, pero yo sabía que podíamos conseguirlo. Siempre he sido muy optimista, y el corazón me decía que lo iba a conseguir. Además, pese a ser presidente de Diputación, el pueblo no ha experimentado ese cambio y avance que tenía que haber vivido, y eso se notaba en el ambiente. Si me preguntas por cómo ha sido el relevo, solo puedo decir que no ha sido fácil sobre todo por la situación tan mala en que nos hemos encontrado las arcas municipales, pero afortunadamente estamos contando con el respaldo y el apoyo de todos los trabajadores del Ayuntamiento, que se han volcado para hacernos el trabajo mucho más fácil y llevadero. Son ellos los que mejor conocen la situación real del Consistorio y de nuestro pueblo y los que mejor conocen los problemas, y estamos contando con ellos, con su opinión y su experiencia para resolverlos, y están siendo de gran ayuda.

-El turismo tiene una gran estacionalidad en Rute, ¿qué proyectos tiene para que haya visitas más allá de la Navidad?

-Uno de nuestros principales objetivos es luchar contra esa estacionalidad que vive la campaña de Navidad. Tenemos grandes recursos naturales como son nuestra sierra, el entorno del río La Hoz y del río Anzur o el embalse de Iznájar, que esperemos que llueva pronto y se recupere. También están los enclaves arqueológicos de Rute El Viejo, el Castillo de Zambra o El Canuto, recientemente restaurado. Además, sabemos que podemos potenciar mucho la marca Rute en primavera. Llevamos años en los primeros puestos del Concurso Provincial de Patios y eso suma un punto de calidad a nuestra oferta turística que sabemos que con la colaboración de los pueblos cercanos, cada año irá a más.

-Los dulces navideños son una de las grandes señas de identidad del municipio, ¿se ha barajado impulsar una Indicación Geográfica Protegida, como ya tiene Estepa?

-Es algo que hemos hablado en alguna ocasión, pero es algo difícil de conseguir por el número de fabricantes que se necesitaría agrupar para conseguirlo. Afortunadamente, además, nuestra oferta gastronómica es muy amplia y cuenta con gran respaldo de los consumidores, que hacen que los sabores de Rute no falten nunca en las mesas de Andalucía y España, y ya sea con nuestros anises, nuestras chacinas o nuestros dulces navideños, cuando uno habla de Rute siempre a la gente le sale esa sonrisa al acordarse de una época tan entrañable como es la Navidad, y eso como alcalde te hacer sentir muy orgulloso.