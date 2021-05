La DGT tramitó una media de 125 multas al día en Córdoba durante el año de la pandemia

Casi dos meses de confinamiento pleno en los domicilios, alguno más de cierre perimetral de los municipios, provincias y comunidades autónomas, y no pocas restricciones sociales, de aforos o de horarios, son las consecuencias que aún hoy se notan de la irrupción del covid-19 en marzo de 2020. Medidas impuestas por los diferentes gobiernos, bajo el amparo de un estado de alarma ya decaído, con el fin principal de frenar la expansión del virus SARS-CoV-2, y que tuvieron un fiel reflejo en la disminución del tráfico de vehículos, su contaminación... y también las infracciones.

Con todo y eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) impuso en Córdoba una media de 125 multas al día durante el año de la pandemia, según los datos que recoge el portal del organismo dentro de la web del Ministerio de Interior. En el mismo, especifica que en la provincia se tramitaron 45.862 denuncias, más de la mitad de ellas consecuencia de sobrepasar la limitación de velocidad en las distintas carreteras, y captadas por los distintos radares que la DGT tiene distribuidos. Es la cifra más baja del último lustro, tanto en el global como en ese apartado, aunque cerca de la de 2018.

Un número, importante sobre todo teniendo en cuenta las restricciones de movilidad establecidas, si bien queda muy lejos de las 445 diarias que se tramitaron en la provincia durante 2016, año con más multas de la serie que va desde 2015 hasta el pasado 2020, a casi el doble que el siguiente de la lista. En esos 12 meses se tramitaron en la provincia hasta 162.519 multas, de las que el 83% fueron por exceder los límites de velocidad en las carreteras siendo captados por las cámaras se vigilancia viaria.

Esta es la tendencia, con porcentajes algo menos elevados pero siempre por encima del 50%, en el resto de las anualidades. La siguiente con más castigos impuestos por la DGT fue 2015, con 90.685, igualado casi con 2017, que se quedó en 90.516. A partir de ahí, las denuncias han sido siempre muchas menos, con el tope de las 71.403 de 2019, mientras que un año antes la cifra se quedó en 51.277. Así, como ha quedado refrendado y cabía esperar, el año de la pandemia es el de menos sanciones del último lustro.

Pero al margen de la velocidad, que acumuló 25.533 denuncias -casi 70 por día-, ¿cómo se repartieron las otras poco más de 20.000 sanciones cometidas en Córdoba en el año del covid? De una primera visual destacan que se acumularon en un total de 35 apartados y que únicamente uno quedó a cero: la infracción por exceso de conducción o minoración de descanso, sobre todo referente a vehículos pesados y autocares, que tienen esa medición en sus habituales tacógrafos.

Del resto de capítulos que recoge la Dirección General de Tráfico en su detallado informe, hay uno que destaca por encima del resto: 6.952 multas fueron consecuencia de no tener la ITV en regla. Por encima del millar están también carecer o tener invalidación permanente del permiso/licencia de conducir, con 1.390 multas, no llevar puesto en cinturón de seguridad (1.377) y circular sin seguro (1.017) o carecer del mismo (1.010), además de ese cajón desastre que supone otras infracciones, que asciende a 2.192.

Del resto, hay algunos datos llamativos, como 909 sanciones fueron por hacer mal uso del teléfono móvil al volante. Además, 152 multas fueron por conducir con auriculares o 124 por circular de manera temeraria o en sentido contrario a la vía, a los que habría que sumar las 236 denuncias por conducción negligente. También 169 fueron debidas a desobediencia de las señales y las órdenes de los agentes de tráfico, mientras que 140 se impusieron por presencia de drogas. Queda fuera de este apartado la tasa positiva de alcoholemia en los distintos test, y que provocaron otras 358 sanciones en la provincia.

Negligencias en los adelantamientos (156), fallos en el alumbrado del vehículo (263), no llevar el casco u otros elementos de protección (160), saltarse un ceda el paso (465) y un semáforo en rojo (47) o estacionar/parar en un lugar no permitido (424) también fueron objeto de sanción por los miembros de la DGT, que también sancionaron a 13 ciclistas y 17 peatones por hacer mal uso de las zonas habilitadas.

Además, conducir con un permiso no habilitado (76), tener un comportamiento indebido (348), no guardar la distancia de seguridad reglamentaria (62), la no identificación del conductor (606) o tener en mal estado los neumáticos (352) son otros capítulos reseñables de las multas que la Dirección General de Tráfico impuso en Córdoba en el año de la pandemia, cerca del millar por semana y unas 125 diarias... y eso que hubo confinamiento.