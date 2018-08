Cultura destina 850.000 euros a mejorar 32 sitios patrimoniales de los municipios

La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba destinará casi 850.000 euros a subvenciones para la mejora de 32 sitios patrimoniales de titularidad municipal, de forma que la cuantía aumenta en un 41% respecto a la pasada edición. Los municipios de La Carlota, Montemayor, Castro del Río, Carcabuey, Santaella, El Carpio, Fernán Núñez, Hornachuelos y Rute son los que recibirán mayores partidas para la realización de los proyectos presentados, según la resolución provisional.

Las ayudas irán destinadas a la recuperación de palacios, murallas, puentes y edificios religiosos (de permanezcan bajo titularidad de los ayuntamientos), entre otros sitios patrimoniales; algunos de ellos se encuentran en un estado de urgencia debido a su mala conservación.

A la convocatoria se han presentado 43 municipios, quedando cinco excluidos

A esta convocatoria han concurrido 43 iniciativas, de las que cinco han quedado fuera inicialmente por no cumplir los requisitos, no ser objeto de la convocatoria o no presentar toda la documentación requerida. De los 38 restantes, recibirán ayudas 32. Los proyectos más costosos son los presentados por los ayuntamientos de El Carpio (140.000 euros), La Carlota (90.155 euros), Fernán Núñez (78.746), Pedroche (66.066), Belmez (65.500), Montemayor (60.800) y Castro del Río (59.500).

El primero de ellos recibirá 59.500 euros para la segunda fase de la consolidación de del molino Las Grúas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En la pasada convocatoria el municipio del Alto Guadalquivir ya consiguió una ayuda de la Diputación de 40.658 euros. Las Grúas es un complejo edificio cuya función era proporcionar agua para el riego a los cultivos de los terrenos circundantes mediante su elevación desde el cauce del Guadalquivir. Su construcción, datada en el siglo XVI, constituye uno de los escasos ejemplos en la Península Ibérica de esta tipología.

En La Carlota, Cultura destinará 46.880 euros a la adecuación interior de la planta baja (zona 2) del edificio Casa de la Cultura, del proyecto de rehabilitación de la Posada Real. Este edificio, construido durante el reinado de Carlos III, es un ejemplo de tipología de edificios destinados al hospedaje. Fue concebido para el servicio de viajeros y comerciantes, así como para dar albergue a los animales necesarios para la carga y transporte de mercancías. Es sede de la Casa de la Cultura.

También ha sido seleccionado inicialmente el proyecto de rehabilitación de las cubiertas y bóvedas de la escalera palatina y la sala cuadrada del Palacio Ducal de Fernán Núñez con un importe de 59.500 euros. Este BIC ya logró en la pasada convocatoria una partida de 37.000 euros para la culminación de la recuperación de su capilla. Se trata de un edificio de estilo neoclásico y carácter civil construido a finales del siglo XVIII.

Para Montemayor se destinarán 51.072 euros para la consolidación de los lienzos noreste y sureste del Castillo de Dos Hermanas, que también fue seleccionado en convocatorias anteriores. A lo largo de los siglos la fortaleza árabe se ha mantenido en el olvido, estando en ruinas desde el siglo XIV, cuando se utilizó gran parte de sus materiales para levantar el Castillo de Montemayor.

También Castro del Río continúa con la restauración de su castillo. En esta ocasión, la Diputación le ha concedido en esta resolución provisional 49.385 euros para la consolidación del lienzo norte de la barbacana. El año pasado el Ayuntamiento castreño ya logró fondos para actuar sobre los lienzos sur y oriental del Castillo y de la torre de la Escalera. El edificio, también declarado BIC por la Junta de Andalucía, se encontraba en estado de ruina hace apenas cuatro años.

Santaella continúa con la restauración de su muralla y la recuperación de todo el acceso al barrio de la Villa. El pasado año se inició este proyecto para el que Cultura destina 55.626 euros encaminados a el torreón norte de la calle Nueva y el tramo de muralla que discurre por el paseo Adarve.

Por otra parte y aunque con menor dotación, muy esperada es la actuación para la conservación del edifico almacén central de Peñarroya-Pueblo Nuevo, que ha obtenido 5.671 euros de los 9.777 presupuestados.

El grupo escultórico Neptuno y Anfítrite de la Fuente del Rey de Priego de Córdoba, el Castillo de Hornachuelos, las antiguas dependencias del claustro del convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche, el yacimiento y aljibe romano de la Fuensanta en Espejo, el recinto oriental del castillo de Torreparedones de Baena y el puente califal de Carcabuey son otros de los proyectos que recibirán una subvención de la Diputación.