Cruz Roja apela al "derecho a jugar de los niños" en su campaña navideña de recogida de juguetes que comienza en Córdoba

Juguetes que sean nuevos, entregados en su embalaje original y de cualquier temática no sexista o bélica. Esos son los requisitos para colaborar con Cruz Roja Juventud en la tradicional campaña navideña de recogida de juguetes que acaba de poner en marcha, y con la que se propone, en esta ocasión, recaudar tantos como para beneficiar al menos a 700 menores de la provincia de Córdoba en riesgo de exclusión social.

La campaña, que apela al derecho de jugar de todos los niños, se ha lanzado de manera simultánea en todo el país con el objetivo nacional de recoger más de 71.600 juegos y juguetes, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de unos 57.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. "Muchos de los niños ven reducido su tiempo de juego y de compartir tiempo con amigos, con lo que eso supone para su desarrollo", apunta Elena Pozuelo, técnica de Cruz Roja en Córdoba.

Esta iniciativa, repetida año tras año con mucho más éxito que otras promovidas el resto del año por la empatía que aflora en fechas navideñas, "cobra especial importancia en el actual contexto socioeconómico, por las dificultades que en muchos hogares encuentran para cubrir necesidades básicas, lo que obliga a las familias a relegar el derecho al juego a un segundo plano, al tener que priorizar los productos de primera necesidad", corrobora la responsable provincial de Cruz Roja Juventud, Carmen Torrico.

No obstante, el proyecto va mucho más allá del reparto de juguetes, asegura. "Tiene también una parte de sensibilización para dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas".

Juegos cooperativos mejor que juguetes, y que sean de primera mano

En declaraciones a este periódico, la responsable de Cruz Roja Juventud en Córdoba hace hincapié en que las donaciones deben ser "juegos o juguetes nuevos" (no de segunda mano), y al mismo tiempo no bélicos y no sexistas -"aquellos que no promuevan en su cartelería diferencias entre chicos y chicas o mantener los roles de género", explica Torrico-.

"No recogemos juguetes de segunda mano, por varios motivos: primero porque creemos que no hay infancias de primera y de segunda, es decir, todos los niños tienen derecho a abrir un juguete nuevo; por otro lado, y quizás esto sea lo más importante, si un juguete no está en su embalaje original no podemos garantizar que cumpla con toda la normativa europea de seguridad, porque para entregarlo a una familia tenemos que cerciorarnos de que sea apto para una edad o no sea tóxico, al mismo tiempo que nos da una garantía de que contenga todas sus piezas y una hoja de uso o manual de instrucciones".

En este sentido, la responsable provincial también afirma que aunque "desde Cruz Roja creemos en la segunda vida de los juguetes y reutilización de los recursos, no tenemos capacidad de almacenamiento ni personal para reacondicionar los juguetes ya usados y volver a sacarlos en circulación. Al no poder garantizar ese servicio no nos embarcamos en ello, pero sí recomendamos otras entidades que sí realizan esta labor".

Respecto a los tipos de juguetes y a quienes van dirigidos edad, Torrico destaca la necesidad de recibir más juegos de mesa o productos de tipo tecnológico que cubran el rango de edad entre los 11 y los 17 años, que junto con los bebés son los menos beneficiados. Por el contrario, el segmento más cubierto con las donaciones de juguetes suele ser el de los 3 hasta los 10 años. Entre las recomendaciones, "mejor juegos cooperativos que juguetes", ya que son elementos trasmisores de valores sociales y favorecen el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas o intelectuales de los niños y niñas.

Puntos de recogida en Córdoba

En Córdoba, habrá puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

El Día de Córdoba también se suma a esta campaña y recogerá juguetes en su sede de la calle Cruz Conde, 12, 3º. Por cada juguete entregado regalará a su portador una suscripción en pdf al periódico por tres meses.

En el marco de esta iniciativa, se celebrarán campañas específicas de recogida de juguetes a mediados de diciembre en colaboración, por un lado, con los hipermercados Carrefour, y por otro, de la mano del Centro Comercial Zoco.

Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se podrá colaborar también con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del bizum 04048, del teléfono 900 104971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes que no se hayan podido cubrir con las donaciones materiales.