Nace la Coordinadora por la Sanidad Pública en la Campiña Sur de Córdoba

Representantes de las plataformas sanitarias de la zona Sur de la provincia de Córdoba se han dado cita en la mañana de este lunes en Puente Genil para presentar la Coordinadora por la Sanidad Pública Campiña Sur y dar a conocer el calendario de movilizaciones conjuntas a adoptar en las próximas semanas, en protesta por el "deterioro" de la atención sanitaria en la comarca.

Aprovechando una de las concentraciones que organiza quincenalmente la Plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública, su portavoz, Antonio Baena, ha explicado que el colectivo comarcal aglutina a las plataformas de varios municipios, entre ellos Montilla, Montemayor, Montalbán y Fernán Núñez, “y la idea de es realizar acciones coordinadas para conseguir lo que queremos, que es recuperar la asistencia sanitaria que llevamos perdida desde hace mucho tiempoÑ".

Para ello, se convocarán distintas concentraciones y manifestaciones, la primera de ellas en Fernán-Núñez el jueves 22 de febrero, y la siguiente el próximo día 2 de marzo en Montilla aprovechando la celebración del vigésimo aniversario de su hospital. "Ellos tienen los mismos problemas que nosotros, con el agravante de lo que pasa allí influye directamente en las plataformas de los municipios que he citado con anterioridad, por lo que hay que incidir en esta forma solidaria de luchar por lo que es común”, ha subrayado.

Baena ha afirmado que, en el caso de Puente Genil, a finales de la semana pasada de nuevo hubo una "anulación masiva de consultas", lo que demuestra que esto no tiene una solución visible a corto plazo, ya que en el momento "en el que no hay especialistas, y los que hay se van por las condiciones de trabajo, pues evidentemente no pueden atender a la población, es decir, es un problema de los gestores que no están haciendo bien su trabajo”.

“Si la consejera de Salud dice que todo funciona muy bien es porque, o bien la engañan o no se quiere enterar de lo que está pasando”, ha censurado Baena, quien ha añadido que “no sé cuál de las dos cosas es peor, pero, en cualquier caso, lo que tiene que hacer es irse, porque esta señora está destruyendo la sanidad en Andalucía”.

Por su parte, José Antonio Bellido, en representación de la coordinadora sanitaria de Montilla, ha explicado que la coordinadora que se presenta "está compuesta por todos los pueblos de la comarca de la Campiña Sur, y el punto de referencia de todos es el Hospital de Montilla, que está sufriendo lo mismo que el de Puente Genil”.

Bellido ha explicado que hace unos días tuvo que acudir al centro hospitalario de su localidad y lo quevio alí “fue un desconcierto total de todo el personal sanitario, algo que se evidenció sobre todo entre las 11:00 y las 17:00". "Si en esa hora llega a acudir alguna mujer para dar a luz, hubieran tenido que derivarla a otro hospital porque no había enfermeros, y eso no se puede permitir”, ha criticdo.

“Consideramos que se debe luchar para evitar todo esto, hay una falta de personal sanitario, médicos, enfermeros, incluso administrativos o personal de limpieza, por eso pedimos que los ciudadanos acudan aestos actos”, finalizó.