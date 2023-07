La sequía obliga también a Baena a reducir el consumo de agua y a prohibir el baldeo de calles y fachadas

Baena se ha sumado al listado de pueblos de Córdoba que han incorporado medidas de carácter restrictivo en el consumo de agua por la sequía. Desde esta semana, esta localidad de la comarca de la Campiña ha incluido una serie de actuaciones para conseguir reducir en un 10% el consumo de agua municipal respecto al año pasado.

Para ello, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), tal y como han hecho ya varios municipios de la provincia, ha firmado un bando en el que establece medidas de carácter restrictivo en el consumo de agua y una serie de prohibiciones.

Entre ellas, el Ayuntamiento de Baena ha prohibido el baldeo de calles y fachadas, la limpieza particular de coches con agua procedente de la red municipal, el uso de fuentes públicas y ornamentales, la instalación de nuevas piscinas o llenado de las existentes y el riego de huertos y jardines privados.

Estas medidas no son las únicas para ahorrar agua, ya que el Consistorio, según reza el citado bando municipal, "en la conciencia y conocimiento de este problema, también ha procedido a adoptar otras medidas conducentes la reducción del consumo de agua potable, tales como cortar riegos de parques yjardines salvo que se emplee agua no potable y secar zonas verdes determinadas como rotondas a fin de instalar otros elementos decorativos que no supongan consumo de agua".

A todas ellas, el Ayuntamiento ha informado de que va a proceder a la sustitución de riegos por aspersión a riegos por goteo y a ejecutar los baldeos sin agua de la red agua potable.

Desde el Consistorio han hecho un llamamiento a la población para "reforzar las medidas de ahorro deagua potable, apostando por su uso para el consumo y las necesidades básicas de higiene".

Los primeros que tuvieron que hacer frente a esta situación fueron los vecinos del Norte de la provincia. Las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato llevan tres meses sin agua potable, afectando a alrededor de 80.000 habitantes distribuidos en 24 municipios y 14 aldeas.

La sequía está afectando a numerosos municipios de la provincia de Córdoba y son pocos los que ya no carecen de ellas, incluidos núcleos poblaciones como el de Lucena, donde persisten los cortes de agua nocturnos.