Aviso por la circulación de billetes falsos en varios pueblos de Córdoba

La Policía Local de Montalbán ha emitido un aviso para advertir de la circulación de billetes falsos en el municipio, en concreto de 20 euros. A través de un post en Facebook, la jefatura ha llamado a la ciudadanía a tener "especial cuidado" y a que se "extremen las precauciones" con el papel moneda.

En todo caso, según han informado los agentes, las falsificaciones serían fáciles de detectar, ya que en una cara del billete aparece el rótulo "Prop copy" en color azul.

La circulación de billetes falsos es más habitual de lo que pudiera parecer y, a principios de verano, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río también llamaba a estar vigilantes después de que desde la Guardia Civil avisaran de la circulación de billetes falsos en el municipio. En ese caso, además de billetes de 20 euros, se habían detectado falsificaciones de 100 euros.

Fuentes de la Guardia Civil de Córdoba han descartado, en todo caso, que se haya detectado un repunte de denuncias por uso de papel moneda fraudulento en la provincia, si bien han advertido de que se trata de un hecho más o menos habitual. Zonas de mucho tránsito como los mercadillos o las ferias son los lugares donde se suelen intentar colar.

Si se sospecha de que un billete o moneda es falso el Banco de España aconseja no aceptarlo, y explicar que no se está seguro de que su atenticidad; solicitar amablemente otro billete o moneda sin poner en duda su buena fe, pues "mejor no correr riesgos; informar inmediatamente a las autoridades policiales o al personal de seguridad y tomar nota de toda la información posible.