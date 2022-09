El cantaor Antonio Mejías reparte 350.000 euros en Córdoba antes de recibir el premio de la Bienal de Flamenco de la ONCE

El sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos del centro de Córdoba gracias a Antonio Mejías, que esta noche recibirá en Granada el premio al mejor artista con discapacidad de la VIII Bienal de Flamenco d la ONCE.

Este 30 de septiembre quedará en la memoria de Antonio Mejías tanto en su faceta artística como profesional. Ayer vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno solo horas antes de recibir en Granada la más alta distinción que concede la ONCE a nivel nacional en el ámbito del flamenco.

Antonio Mejías se ha enterado del premio repartido en el tren camino ya de Granada. “No puede ser verdad, estoy soñando, es un sueño”, ha reaccionado. Mejías vende por las mañanas en la calle Concepción y por las tardes en Gondomar y cree que ha repartido la suerte entre clientes de ambas calles.

“Me he quedado petrificado, es el destino, no lo puedo explicar, estoy nervioso”, reconoce. El vendedor se alegra por los clientes que hayan podido recibir el premio, aunque también considera que esta fortuna es un premio a su constancia en el trabajo. Esta noche, dice, subirá a las tablas del teatro Isabel la Católica “con más fuerza y más emoción” para recibir el premio como mejor cantaor flamenco de la VIII Bienal de la ONCE, que piensa dedicar a sus padres y a los compañeros artistas con discapacidad.

El sorteo del 29 de septiembre estaba dedicado a la Plataforma de Mayores y Pensionistas y ha dejado otro premio igual, de 350.000 euros, en La Línea de la Concepción (Cádiz), y otro cupón premiado también con 35.000 euros en la localidad granadina de Baza. La mayor fortuna se la ha llevado la Comunidad de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con medio millón de euros y el resto de premios se repartieron entre Canarias y Castilla y León.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de "lotería social, segura, responsable y solidaria" de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 30 de septiembre, un bote de 37 millones de euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.