El incendio de Almodóvar del Río afecta a la vegetación del Guadalquivir y su extinción será "farrogosa y laboriosa"

El fuego activo desde las 17:42 en el paraje Cortijo del Temple, en el término municipal de Almódovar del Río, está afectando a la vegetación de ribera del río Guadalquivir, según ha informado un portavoz de los servicios de extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, Infoca.

Las llamas inciden en una zona no muy extensa de la margen derecha del río que, si bien no se prevé que se amplíe, sí va a ser "farragoso y laborioso" proceder a su extinción. Esto es debido a que el cañaveral es muy denso, junto a otra vegetación de ribera, y el agua no penetra bien para sofocar las llamas.

El Infoca ha ampliado los dispositivos tanto por tierra como por aire. En tierra hay ya una treintena de bomberos forestales, que pertenecen a cuatro grupos, un grupo de apoyo dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

En el aire se mantienen dos aviones con carga en tierra, con base en el aeropuerto de Córdoba, y el helicóptero semipesado que se incorporó para obtener las imágenes áreas del fuego y se ha añadido al dispositivo, además, otro helicóptero, en este caso ligero.

Aunque las instalaciones agrícolas del Cortijo del Temple se encuentran en un meandro que forma el arroyo del Gamo poco antes de desembocar en el Guadalquivir, el fuego afecta a la zona derecha del río.