La AEGC denuncia que casi el 80% de la plantilla de la Guardia Civil en El Carpio está inoperativa

La mayor parte de la plantilla de la Guardia Civil del El Carpio se encuentra inoperativa para el servicio por diversos motivos, entre ellos el titular del puesto y su sucesor en el mando, además de varios de los guardias civiles sobre los que ha ido recayendo la responsabilidad de llevar el puesto y para la que "no están formados". Es la denuncia que hace la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en Córdoba.

Esto que está ocurriendo en el Puesto de El Carpio, Córdoba, "no es ninguna novedad" en la Guardia Civil, afirma el colectivo. Puestos de municipios pequeños que se quedan sin efectivos por bajas para el servicio, por cambios de destino y "sin que desde la Guardia Civil nadie mueva un dedo para buscar una solución para la seguridad ciudadana de la demarcación del municipio", critican.

En el caso que ahora denuncian desde AEGC, se trataría tanto de El Carpio como de Pedro Abad, "más de 7.000 habitantes y más de 60 kilómetros cuadrados de demarcación con un puesto de la Guardia Civil sin su personal". Pero el problema en este puesto "repercute también en la seguridad de otros municipios de esta Compañía, afectados directamente de lo que ocurre en El Carpio ya que sus efectivos tienen que turnarse para ayudar a cubrir sus funciones", como es abrirlo dos días a la semana y recoger las denuncias. Por lo tanto, "no es sólo su demarcación la afectada, sino que también están siendo perjudicados los ciudadanos de las demarcaciones colindantes".

Los guardias civiles del puesto, al no tener personal, "están desbordados por no poder sacar el servicio adecuado para sus municipios y para la atención al ciudadano", indican desde la AEGC. Esta falta de efectivos "se traduce en una mal atendida seguridad ciudadana", con lo que toda esta situación, que para el colectivo "no tiene vías de solución a corto o medio plazo", se va agravando día tras día.

"Una provincia con déficit personal, donde se crean nuevas unidades de prevención de la delincuencia (Equipos Roca, Equipos Viogén), detrayendo ese personal de los puestos de la Guardia Civil, y sin publicar esas vacantes como de nueva creación, está dejando al escalón más próximo al ciudadano de a pie bajo mínimos como nunca se había visto", han denunciado.

Desde AEGC consideran que no se debería haber llegado a esta situación concreta en el Puesto de El Carpio, ya que "con la facilidad que tienen en esta institución de comisionar a personal, bien se podría haber hecho lo mismo en cuanto se tuvo conocimiento de la problemática".