Y siguen las valoraciones...

Los partidos políticos no desfallecen y ahí mantienen el pulso con sus comunicados intrascendentes -al menos en estos momentos- en los que valoran lo que hacen los suyos y lanzan piedras a las decisiones de los demás. Pues nada, que sigan con esa política que no hace más que ponerles en evidencia. Por si no tenemos bastante con el ridículo permanente que algunos hacen a diario en las redes sociales, además tratan de reforzar su posicionamiento ideológico con notas en las que en realidad no aportan nada. Tal vez se piensan que los ciudadanos no tienen otras preocupaciones.