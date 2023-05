Pues aunque todavía quedan unos partidos, nuestro equipo ya ha dicho adiós a la temporada. Aunque la verdad es que se despidió de ella desde que ha comenzado este año, porque nadie se podría haber imaginado esto después de haberlos visto jugar en el otoño pasado. Nadie, que era como estar en un sueño, y se ha convertido en una auténtica pesadilla.

Lo que espero es que en el futuro nadie se vuelva loco con el entrenador de turno y hasta empiece a sacarle canciones, que luego me escuece mucho cuando los veo largando. Que eso ha pasado mucho con Germán Crespo, que le pese a quien le pese nos dio mucho, y en momentos muy complicados, aunque luego se pinchara el globo y hasta reventara, que vaya cómo está quedando, peor que el Mohoso, que un día de estos explicaré esta expresión tan nuestra, tan cordobesa.

Pues eso, que los entrenadores, al igual que los jugadores, son empleados del club, de nuestro Córdoba, y nosotros a lo que le debemos amor y cariño, y lo que uno quiera, es al escudo y a los colores, el blanco y el verde, y todo lo demás es eventual y pasa, pero lo otro no, que siempre va a estar con nosotros, siempre. Y esa es una lección que deberíamos aprender todos, pero todos, que luego se nos calienta el pico y pasamos de un extremo a otro en menos de un minuto, que eso nos ha pasado con Crespo y con varios jugadores, y todos sabemos de lo que hablamos.

Y ya me callo, que estamos todos muy sensibles, y ahora a organizar para que el año que viene sea otra cosa, muy diferente a lo que hemos vivido.

Yo no sé la de gente que ha ido a Los Patios desde que se han abierto, pero tela marinera, que el otro la dijeron y yo no sé cómo han cabido, una cosa, de verdad. Y es normal que suceda, que es una cosa que solo se puede ver aquí, porque no hay en más sitios, y eso lo sabe todo el mundo. En fin, que estamos en pleno mes de mayo y yo lo único que espero es que la temperatura baje un poquito para la Feria, que en El Arenal con 40 grados no se está nada bien, que debajo de los toldos se suda a base de bien y eso lo hemos padecido todos.

Esperemos que la cosa baje un poquito, que a este paso y si sigue sin llover, en julio estamos acartonados y puede que algo más. Pero vamos a pensar que la lluvia llega, no seamos tan negativos, que a lo mejor si nos ponemos todos a pensarlo, pasa. Eso es como dice ese dicho que habla de la fe y las montañas, pues más o menos. Pues eso, y hasta la semana que viene.