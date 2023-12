Aveces la vida hace justicia: el Rockin’ Around the Christmas Tree de la gran Brenda Lee ha destronado a Mariah Carey y su empachoso All I Want for Christmas is You como número uno de las canciones de Navidad. Ya era hora. Lo simpático, además de justo, de esta victoria es que la estrella country y rockabilly Brenda Lee –un ídolo adolescente en los años 50 y 60– la grabó en 1958, cuando tenía 13 años, acompañada por un lujoso sexteto formado por Hank Garland y Harold Bradley (guitarras), Floyd Cramer (piano), Boots Randolph (saxo), Bob Moore (bajo), Buddy Harman (batería) y coros de los Anita Kerr Singers. Decca lanzó el single el 24 de noviembre de 1958, convirtiéndose en un inmenso éxito que nunca fue del todo olvidado, aunque con el tiempo perdió su lugar preeminente que ha ido recuperando este siglo, ascendiendo del puesto 50 en 2014 al primero estas Navidades, 65 años después de su grabación.

Brenda Lee, que ahora disfruta de unos espléndidos 79 años, seguía la tradición de canciones country de Navidad que cuenta con contribuciones de los más grandes, desde el Lost Christmas Song de Patsy Cline a The Christmas Guest de Johnny Cash (quien con su mujer June y la muy country y religiosa familia de esta –The Carter Family– grabó el excepcional The Johnny Cash Family Christmas en el que, entre canciones y diálogos, nos invitan a disfrutar del ambiente de su familia una Nochebuena: no dejen de oírlo), Pretty Paper de Willie Nelson, Country Christmas de Loretta Lynn, When Santa Claus Gest Your Letter de Gene Autrey, Blue Christmas de Elvis o el Little Drummer Boy que tuvo sus versiones country –la de Cash en cabeza– desde que la familia Trapp –la de Sonrisas y lágrimas, sí– la grabó en 1951 y Sinatra la convirtió en un número uno en 1964 (un año más tarde la importó Raphael –con peluca, porque hacía la mili– en un especial navideño de TVE y el disco Raphael canta la Navidad).

Da gusto leer estos días los titulares “La historia de la mujer de 79 años que logró arrebatarle el número uno de la Navidad a Mariah Carey” o “Brenda Lee destrona a Mariah Carey”. Aprovechen la noticia y descárguense el estupendo Merry Christmas from Brenda Lee y, de paso, la Brenda Lee Anthology 1956-1980 en la que encontrarán estupendas canciones rockabilly como Sweet Nothin’s y clásicos country como I’m Sorry, I Wonder o Broken Trust.