La feria del turismo

Fitur ha sido siempre una fiesta, un acontecimiento en positivo, una feria de promoción de la principal industria española en un marco en el que participaban los países más importantes del mundo para lanzar sus ofertas… que siempre mejoraba España, a pesar de la potencia de grandes como Francia, Italia, Reino Unido y Grecia. Países europeos que conocen en profundidad el valor del turismo, de ocio, cultural o de compras, cada vez más buscado por el público asiático.

La recuperación del turismo se ha convertido en uno de los objetivos inmediatos de Pedro Sánchez, por lo que supone para el PIB y sobre todo para la creación de empleo. Dentro de dos años se celebran elecciones generales -si no se adelantan- y para el presidente el incremento del paro y sus consecuencias en las urnas es hoy una pesadilla. Las perspectivas económicas son buenas, en ellas confía Sánchez para mantenerse en el gobierno, pero sabe que esas perspectivas dependen en buena parte de que Bruselas acepte su proyecto de reconstrucción.

Las reservas hoteleras son masivas y el sector se encuentra eufórico. Sin embargo la recuperación está condicionada a que el Gobierno reconsidere algunas de sus políticas si pretende volver a la situación de hace dos años. Entonces visitaron España 84 millones de extranjeros frente a los 19 millones del 2020, y las pérdidas del sector son de 20.000 millones. Más de lo que mandará Bruselas el primer año.

Sánchez no ha sido especialmente sensible a los problemas del turismo, hoteles y hostelería. Sus principales enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso han sido porque la presidenta madrileña dio prioridad a tomar las medidas que demandaban los empresarios y trabajadores de esos sectores, con la consiguiente acusación de Moncloa de que ponía en riesgo la salud de los españoles. Madrid no ha tenido cifras peores que algunas de las regiones que optaron por el confinamiento casi absoluto, y en cambio consiguió salvar a muchos de la ruina. Sánchez, además, no ha escuchado a quienes clamaban por una bajada del IVA como han hecho Francia, Italia y Grecia, nuestros principales rivales. Tampoco ha ayudado el retraso en las vacunaciones masivas, que ha tenido entre otras consecuencias que el Reino Unido no ha calificado a España como país seguro sanitariamente.

La inauguración de Fitur después de un año de pandemia es una gran noticia. Pero no suficiente para recuperar un sector que da de comer a millones de españoles y hacia el que Sánchez ha mostrado un interés muy justito.