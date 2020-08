¡Rastreadores ya en los chats de padres!

En las medidas especiales para garantizar un inicio de curso tranquilo no se dice nada de los rastreadores de histeria tan necesarios en los grupos de WhatsApp de los papás. Las verdaderas asociaciones de padres de alumnos son estos dichosos grupos donde ocurre siempre como en los foros médicos de internet: hablan más aquellos a los que la cosa les va peor. Recuerdo el caso real de una mamá que de pronto soltó: "El nuevo profesor riñe mucho, ¿no os parece?". Estos grupos son dinamita para los pollos, están cargados de pirómanos, son el mal de un sistema educativo de hoy donde mangonean los padres y mandan los niños, funcionan de vertebradores de una concepción de la enseñanza blandita, teledirigida desde casa y donde cualquier atisbo de exigencia es interpretado como un trato severo para con el alumno. Harían bien las autoridades en colocar estos otros rastreadores en los grupos porque los hay dispuestos a aguar la fiesta, de por sí complicada, desde el primer día. La cultura tarda años en expandirse, pero el pánico basta un minuto. Los grupos nunca debieron pasar de tablones de anuncio de uso limitado, pero generan verdaderos sucesos como para escribir libros, manuales y guías de la anti-educación. Estoy viendo los mensajes del primer día. "A mi Manolito lo han sentado muy cerca de la pizarra, eso es que el profesor le tiene manía y me lo está estigmatizando. ¿Creerá que no guardará la distancia y lo quiere tener enfilado?". "En la clase hay un niño con una mascarilla con la bandera de España. Debemos protestar. No debe haber política en los centros". "Hay una niña con una mascarilla rosa en la clase de al lado. ¿No deberíamos usar todos el mismo color en las mascarillas de nuestros hijos para evitar distinciones de género?". "Vamos a recoger firmas para que el colegio costee una prueba a la semana a los niños. Con lo que cuesta, ¡qué menos!". "¿Habéis visto lo poco aseado que va el conductor de la ruta? ¿Sabéis si le han hecho la prueba?". Échenle arroz al pollo porque ya sabemos que la estupidez no conoce límites. Los rastreadores van a tener trabajo. Es la hora de mandarle un abrazo al consejero Imbroda, que el hombre llegó entusiasmado al cargo de la mano de Albert Rivera con el firme propósito de reformar la educación en Andalucía. Se ha encontrado con el monstruo del coronavirus. La verdad es que tengo que confesar que el mejor mensaje que he visto jamás en un chat de padres me lo enseñó una buena amiga de Madrid con la que colecciono los mejores pronunciamientos públicos de los papás hiperactivos de hoy. Decía así: "Vendo perro guía que ya no hace de guía". Esto sí que es verdaderamente útil. Insuperable. Guau.