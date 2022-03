¿Puede pasar algo más?

Pues claro que sí, cada día es una aventura en la última década. El miércoles me llegó, como a muchísimas personas, un mensaje vía WhatsApp con un cuestionario en el que aparecían hechos ya vividos y, por la tanto, bien tachados como la pandemia, el volcán, el ataque al Capitolio, la guerra y que nos cubra el desierto, por esto de la calima. El mensaje deja, por el momento, libres las casillas de una invasión extraterrestre, un ataque zombie y el nuevo disco de Camela. Realmente, de estas tres últimas cosas, no sé cuál puede llegar a resultar más factible visto lo visto o que incluso nos llegue una plaga de langostas, que ya puestos... Bueno, yo personalmente sumo a todo esto que me he quedado sin pueblo, Don Benito, tras su fusión con el de al lado, Villanueva de la Serena, y un recuento de votos algo sui géneris por intentar calificarlo de algún modo.

Sea como sea, en estos momentos ya casi hemos tocado techo en cuanto a desventuras y no sabemos con qué nos puede sorprender la historia y la vida. Con estas cosas, ha venido a mi memoria el libro También esto pasará, de Milena Busquets. En un pasaje, la autora escribe que la madre de Blanca, la protagonista de la novela, le cuenta un cuento para que intentara superar la muerte de su padre. El cuento en sí narraba la historia de un emperador que convocó a un grupo de sabios para pedirles una frase con la que resumir todas las situaciones posibles. La respuesta fue "también esto pasará", pero la madre de Blanca añadió que "el dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la felicidad".

Y sí, todo pasará o todo tendrá que pasar de algún modo u otro. A nuestras espaldas llevamos ya tantos acontecimientos en apenas un par de años que una no sabe ya por dónde tirar y pensar qué otra catástrofe -además de la sanitaria y la económica- nos puede llamar a la puerta cualquier día de la semana y cómo vamos a recomponernos, porque a veces se hace duro todo esto, las cosas como son. De otro lado y, a sabiendas, de que "también esto pasará", nos podemos preparar para aguantar lo que venga, agarrarnos al presente, seguir viviendo con las espaldas cubiertas de sabiduría e intentar vivir de la mejor manera posible sabiendo que a peor se puede ir. Tal vez ya hayamos tocado techo y nos merezcamos, más pronto que tarde, algún buen hecho que protagonizar y disfrutar.