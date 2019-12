Progresión... ¡imposible!

Resulta de dominio público: Los sentenciados en el llamado caso Procés han sido clasificados en segundo grado del cumplimiento por las autoridades penitenciarias de la Generalitat. Esta situación supone, para los sentenciados beneficiarios de la misma, una cierta flexibilidad, un menor rigor en las normas que resulten de aplicación. Es por ello que esta progresiones siempre suelen ser bien recibidas por los penados.

Pero, la dicha medida progresiva no está exenta de polémica. Surge porque unos prefieren -y reclaman- un mayor grado de progresión (un… tercer grado, más beneficioso). Otros, por entender que las dichas… progresiones pudieran resultar contrarias a Derecho en el supuesto de que prosperaran.

La polémica está servida -y bien servida-. Y cada cual trata de justificar su pretensión como los hados -y las hadas- mejor les den a entender.

Obviamente, el autor de Las Tendillas -un modesto estudioso de las ciencias criminológicas- también tiene su… opinión. Y no es otra que la siguiente: salvo mejor y más fundado criterio, la pretendida… progresión de grado de los sentenciados -que no condenados- en el caso Procés, hoy por hoy, no puede prosperar por un interminable rosario de motivos. Darían tanto de sí como para escribir un libro.

Pero tratamos de resumirlo como sigue. Las llamadas… progresiones de grado solo resultan de aplicación a los… penados (artículo 74 del Reglamento Penitenciario). Estos tienen la condición de condenados mediante sentencia firme. Mientras esta circunstancia de firmeza de la sentencia no concurra, la condición de penado o condenado es, simplemente, aparente. Todo más, una… ficción.

Como es sabido, la sentencia de la que traen causa las penas impuestas a los sentenciados fue dictada por el más alto tribunal de España, el Tribunal Supremo (TS). En general, estas… sentencias suelen tener la condición firmes, por irrecurribles. Pero son susceptibles de un… recurso excepcional: el de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el supuesto de que el, o los, sentenciados hagan uso del mismo, la sentencia objeto de recurso carecerá, como las penas impuestas, de la condición de firmeza. En consecuencia, la progresión de grado será imposible, por inexistencia de la condición de… penado que el legislador impuso.