Mao en Michigan: otras dictaduras

El prestigioso compositor, director, pianista y profesor Bright Sheng, dos veces nominado al Pulitzer musical, ha sido forzado a abandonar la Universidad de Michigan -de la que era profesor titular hace 25 años- tras ser denunciado por sus alumnos. ¿Qué barbaridad ha hecho? Poner en clase el Otelo interpretado por Laurence Olivier maquillado de negro. Fue interpretado como una afrenta racista relacionada con las imitaciones burlescas de los afroamericanos del minstrel show, espectáculo de éxito entre 1840 y 1930 en el que actores blancos se maquillaban de negros actuando con bufonesca exageración. Su último rey fue el popularísimo Eddie Cantor que, además de pasar a la historia por sus éxitos en Broadway y Hollywood, figura en primerísimo lugar de ella por hacer de negro en la primera película sonora de la historia: El cantor de jazz. ¡Prohíbase!

Los imbéciles que asistieron a la clase de Sheng metieron en el mismo saco el maquillaje trágico de Olivier y los burlescos del minstrel show, considerándolo una afrenta racista. Supongo que ignoraban que Orson Welles, quien en 1936 había dirigido un Macbeth-voodoo interpretado por actores negros de la progresista New York Negro United del Federal Theatre Proyect, también se maquilló para interpretar el Otelo que dirigió en 1951. No quiero pensar lo que hubiera pasado si el desdichado profesor hubiera concluido el seminario con el Otelo de Verdi interpretado por un maquillado Plácido Domingo, uniéndose el Me Too al Black Lives Matter y la Cancel Culture.

Lo más triste (o revelador) de este disparate es que la madre del profesor Sheng fue víctima de los Guardias Rojos de la Revolución Cultural de Mao cuando residían en China. Tal vez por eso el pobre hombre -como ha informado El País- publicó una nota acusándose de proyectar una película que "discrimina y degrada" a los afrodescendientes y su cultura, y exculpándose enumerando los artistas de minorías étnicas que ha contratado durante su carrera y los afroamericanos a los que ha dado clase. No le sirvió de nada. "Las acciones del profesor Sheng no se alinean con el compromiso de nuestra universidad con la acción antirracista, la diversidad, la equidad y la inclusión", dijo un portavoz del centro. Como tuiteó el novelista Christian Schneider: Bright Sheng sobrevivió a la Revolución Cultural de Mao, pero es posible que no sobreviva a los estudiantes de Michigan.