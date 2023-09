Yo creo que por una vez no se ha cumplido el refrán, que estamos tan fritos de agua que cualquiera que venga, a la hora que sea y cuando sea, nos gusta y nos viene bien. Y el agua de la semana pasada nos gustó a todos y ojalá siga cayendo bastante más, que es mucho lo que arrastramos, que han sido años muy secos.

En mi Día he leído que vamos a tener un otoño de agua, sobre todo en septiembre y octubre y yo que me alegro, pero una auténtica barbaridad. Y ya no es solo por la gente del campo, como se decía antes, por todos. Porque si no llueve nos van a cortar el grifo, que los pantanos están peor que nunca y cuando no hay, la verdad es que no hay, y no se le puede dar más vueltas. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de todas las ventajas y comodidades que tenemos en estos días.

Porque estamos acostumbrados a que salga agua cuando abrimos el grifo y a que se encienda la luz cuando le damos al pulsador, pero que nuestros abuelos, y hasta nuestros padres no han disfrutado de estas cosas como nosotros, porque esa es la única verdad. Si hasta los chavales, cuando pierden el Internet se ponen de los nervios, que se creen que eso ha existido siempre, y eso lleva dos días como el que dice, que esa es la única y auténtica verdad. Pues eso, por si acaso, que siga lloviendo, y bastante, que tengamos todos aguas, los del campo y nosotros.

Hay que reconocer, y ya hablando de otras cosas, del cambiazo que ha pegado el Córdoba de un partido a otro, porque el otro día en Murcia jugó tela de bien, sobre todo en la primera parte, que menudo baño le dio. Me gustó mucho el equipo, lo reconozco, muy hacia arriba, muy queriendo ganar el partido desde el primer minuto, y eso siempre hay que celebrarlo. Vamos a ver si la racha sigue y empezamos a sumar puntos para estar pronto arriba, y luego que sea lo que tenga que ser. Pero lo primero es puntuar.

Eso es lo que hicieron los del Futsal en su primer partido, y además jugando de maravilla, pero muy bien, que este año la cosa no pinta malamente y yo creo que hasta vamos a tener alguna alegría. Los puntos de nuestros equipos, es como el agua de la lluvia, siempre es poca, y mientras más, mejor.

En fin, las cosas, y que me voy sin hablar de la Velá, que lo pasamos muy bien, como todos los años, menudo ambientazo había en la Fuensanta, pero tela marinera. Qué me gusta esa fiesta, que es de las más auténticas de nuestra Córdoba bendita, aunque muchos cordobeses no lo sepan. Pues habrá que explicarlo.