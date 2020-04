Improvisar no es acertar

No hay nada fácil en política. Y hay mucha gente que se cree que se puede improvisar, pero no se puede. Hay que tener muy pensado a dónde se quiere ir". La frase no es de un servidor, sino de un histórico de la política española, como es Manuel Fraga Iribarne. En cualquier caso, y salvando las distancias, el enunciado mantiene su vigencia, sobre todo en estas últimas semanas, en las que estamos viendo determinadas decisiones que se adoptan no se sabe muy bien cómo y pensando en qué o en quiénes. Sirva como ejemplo lo que acuerda un día sí y otro también el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sobrepasado por las circunstancias, desorientado y enfrentado. Hoy mismo, los menores de 14 años podrán salir durante una hora de su confinamiento y ya hemos visto el ridículo del Ejecutivo en estos últimos días a la hora de clarificar en qué condiciones se produciría esta medida.

Por desgracia, hay más gestores de lo público que lo de la planificación lo tienen cogido con pinzas. Así, en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se aventuró a predecir que los alumnos podrían volver a las aulas a mediados de mayo. Cierto que luego rectificó, pero el simple hecho de exponerlo sin ofrecer más detalles, revela que no se piensa lo que se dice. Cualquiera que conozca mínimamente el ámbito educativo sabe que en las actuales condiciones -y en las que vendrán- será muy difícil que en los centros se pueda respetar la distancia social, por lo que cualquier anuncio de ese calado debe explicarse bien. ¿Habrá desdobles para que no coincidan más de diez personas en cada clase? ¿Se divide la docencia en turnos? ¿Se refuerza la limpieza e higiene de los centros? ¿El profesorado debe modificar su horario? Podría seguir con las dudas, pero con esas basta para deducir que nada de eso está previsto. Así las cosas, confío en que el plan que se anunciará mañana para la desescalada en Andalucía esté mejor elaborado y que no nos encontremos con sorpresas desagradables.

En Capitulares no es que andemos mucho mejor en eso de ideas geniales que terminan en naufragio. Hace unos días, los propios trabajadores de los Servicios Sociales alertaban de que no había capacidad para atender todo lo que se estaba transmitiendo a la ciudadanía en apoyo a las familias cordobesas -que son miles- más necesitadas. Su alerta fue corroborada después por varias decenas de colectivos, que a través de un manifiesto insisten en que la organización brilla por su ausencia y que todo queda en manos del voluntariado, que es el que de verdad está dando ejemplo en la ciudad.

Podríamos seguir, pero estos tres casos muestran que casi nunca se acierta cuando se improvisa, por mucho que la realidad nos fuerce a ello. Puestos a parafrasear, Benito Juárez dijo que "no deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error". Tomen nota.