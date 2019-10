Ilusionados "ciudadanos catalanes"

Harta que den tantos quebraderos de cabeza -y en el caso vasco tiros en la nuca- las dos regiones que mejor supieron aprovechar la revolución industrial y por ello fueron y son las más ricas junto a Navarra y Madrid, además, pese a su victimismo, de ser las más apoyadas por los todos gobiernos de la nación incluido el franquista, que fue recibido con ovaciones por las burguesías vasca y sobre todo catalana (lean Habíamos ganado la guerra, de Esther Tusquets: "Había mucha gente aclamándoles... Mi padre, que no había pisado la calle desde hacía casi dos años, me sostenía en alto para que viera desfilar a la tropa. Mi madre gritaba el nombre de Franco con un entusiasmo que yo le vería manifestar en muy contadas ocasiones…"). Asombra que las herrumbrosas ideologías del racista Arana o del catalanismo hayan costado tantas vidas durante el período democrático en el caso vasco y creen tantas tensiones en el catalán. Pero no por más anacrónicas son menos reales.

La sentencia de ayer rebaja sustancialmente las penas solicitadas por la Fiscalía y rechaza su petición de que los condenados no accedan a beneficios penitenciarios hasta que hayan cumplido la mitad de la pena, por lo que podrían acceder a la semilibertad de forma casi inmediata. Pero lo que más me ha llamado la atención es que se afirme que "los ilusionados ciudadanos" deseosos del "ansiado horizonte de una república soberana" fueron engañados por los políticos. ¿Todos, también los votantes, miembros o seguidores de JxCat, ERC, CDR o ANC, eran simplones e ilusionados ciudadanos engañados? Poco satisfactorio como explicación, pero muy cómodo.

Sánchez ha garantizado que cumplirán íntegras sus penas. Es tentador valorar la fiabilidad de su palabra. Pero no es el momento. Guste o no la sentencia toca unidad constitucional. Casado y Rivera le han ofrecido su apoyo. En otra posición están los populistas Abascal, que la ha calificado de "muy desafortunada y al gusto de Sánchez", e Iglesias, quien por una parte ha dicho que "todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia" y por otra ha tuiteado: "En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23-F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP". Sánchez debe saber con quién puede contar.