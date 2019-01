Cosas a medias

Ahora resulta que el Gobierno central va a esperar a los resultados sobre el flujo de viajeros del mal llamado Cercanías de Córdoba -en realidad es un Media Distancia y como tal lo pagan los usuarios- para ver si sigue adelante con los proyectos de construcción de las dos estaciones que faltan, la del Parque Joyero y la de la avenida de la Igualdad. Así en frío, pues podría tener su lógica, pero claro, nunca nadie en Córdoba, hasta ahora, ha puesto en duda que esos dos apeaderos se iban a construir sí o sí y que además los levantaría la Administración que tiene las competencias para ello, como es el Ministerio de Fomento. Por ello, esa respuesta del departamento del ministro Ábalos no ha sentado nada bien en Capitulares. De hecho, hasta la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha enviado sendas cartas al ministro y a la directora de Renfe en las que exige una rectificación y expone que las dos estaciones son dos proyectos "irrenunciables".

Pero, además, resulta que el Gobierno ya había dicho también en sede parlamentaria en septiembre -a una pregunta de Ciudadanos- que no tenía en mente el retrasar las obras de esas dos estaciones y si bien es cierto que el modo en el que está redactada la respuesta roza la ambigüedad, se interpreta que Fomento tiene claro (o tenía) que se iba a poner manos a la obra más pronto que tarde con las estaciones del Cercanías.

Así las cosas, la situación en torno a esta infraestructura está un poco -o mucho- enracedida. La salida que le queda al Gobierno es la de rectificar, aunque sea a modo de nota aclaratoria diciendo que no quiso decir lo que dijo, o enrocarse y asegurar que hasta que no vea si el servicio tiene la demanda suficiente no se va a plantear edificar los apeaderos. Esta segunda opción tiene su trampa, pues si no está toda la oferta posible del tren será difícil medir la demanda real, pero es a lo que por desgracia nos tienen habituados las administraciones en esta tierra.

En cualquier caso, más vale que haya un posicionamiento lo antes posible del Gobierno , porque se corre el riesgo de poner en el centro del debate electoral de las municipales un asunto que ya debería estar resuelto. Sería poco entendible que un Ejecutivo del PSOE pusiera piedras en el camino a su propia candidata -en este caso Isabel Ambrosio- con un problema que con buena voluntad es fácilmente resoluble. Y mira que hasta ahora la alcaldesa se está librando de recibir excesivas críticas por el Cercanías. Su socios o aliados (IU y Ganemos) y Ciudadanos no están siendo muy beligerantes y la propuesta del PP de que sea el propio Ayuntamiento el que construya las estaciones parece una perogrullada en toda regla. Lo que ya empieza a ser motivo de hartazgo es esa costumbre de todos los gobierno de dejar las cosas a medias en Córdoba. Un poco más de respeto, por favor.