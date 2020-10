Son muchas las encuestas que van saliendo en los últimos meses sobre la percepción de los ciudadanos de la pandemia, su intención de voto o la valoración de los gobiernos de turno frente al virus, ya sea a nivel nacional o autonómico. En Andalucía, hemos conocido hace unos días los resultados del barómetro de la Fundación Centra, el organismo dependiente de la Junta encargado de la realización de estudios de opinión. En síntesis, lo que ese informe viene a decir es que el PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones autonómicas si se celebrasen mañana con una ventaja de 3,8 puntos sobre el PSOE de Susana Díaz. Luego tenemos que Vox crece y Ciudadanos se desinfla, al igual que no se sabe muy bien lo que pasará con Adelante Andalucía o Unidas Podemos.

Seguramente, esos datos son de interés para los partidos y también para los andaluces en su conjunto, ya que refleja una foto fija que determinará las estrategias de cada uno de cara al futuro. Pero claro, este barómetro no solo pregunta por la intención de voto y la valoración de los (presuntos) líderes de cada formación, sino que aborda otras cuestiones que, en ocasiones pasan desapercibidas. A un servidor le ha llamado la atención uno de esos enunciados y, además, me ha escandalizado la respuesta de los participantes. Así, en uno de los apartados se plantea lo siguiente: "¿Qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas que me comentaba?", en referencia al paro, la educación, la pandemia y el resto de preocupaciones vecinales en la actualidad. Pues bien, el 40,3% de los andaluces consultados considera que ¡ninguno! de los partidos del actual panorama político puede resolver nuestras preocupaciones. Y lo que es peor, no he escuchado a ningún líder o portavoz en estos días que se haya referido a este apartado de la encuesta.

Más datos. Ese mismo barómetro muestra que el 53% de los ciudadanos piensa que la situación económica de la comunidad autónoma es mala e incluso un 26,4% la califica de muy mala. Y con estas estadísticas sobre la mesa, nuestros representantes públicos siguen a lo suyo, echándose porquería unos a otros a ver si así pueden salir beneficiados en una hipotética confrontación electoral o desgastar al adversario de manera mezquina.

Es lo que tenemos y no parece que haya visos de que cambie mucho en el futuro. El problema de Córdoba, Andalucía, España y casi el mundo en general sigue siendo el mismo, que no es otro que la falta de liderazgo de quienes tienen que gestionar lo que es público. Me temo que ese 40% que desconfía de todos los partidos irá aumentando en los próximos estudios, mientras que los que deberían darse por aludidos seguirán en su particular charco de fango. Y casi peor que carecer de líderes solventes que generen confianza, es tener que padecer incluso su ninguneo, para colmo.