Que no se va el frío, que está de lo más pesaíto, y eso que yo lo invito todas las mañanas a largarse, pero nada, que no me hace caso, que se quiere quedar, cuando nadie lo quiere. Pues es lo que hay, y según dicen los del tiempo hasta mediados de febrero así vamos a estar. Si luego no vuelve, lo firmo, que dos semanas todavía las aguanto, pero que se vaya ya de una vez, y no vuelva.

También tenemos otro frío, que no está en las calles ni en las plazas, que se ha instalado en El Arcángel, que vaya la rachita que estamos teniendo, que yo creía que se iba a ir, y no, aquí la seguimos teniendo, para nuestra desgracia. Y lo del otro día no podemos echarle la culpa a nadie, ni al árbitro, ni a la mala suerte ni a nada, que los del Celta B fueron bastante mejores que nosotros y ya está, porque eso es realmente lo que pasó. Y luego, en los fichajes de enero, según dicen, que yo tampoco entiendo tanto de eso, no hemos estado finos, que no hemos traído a quiénes debíamos. Bueno, eso es siempre relativo, que jugadores que parecían de oro no han cuajado, y otros que han venido casi en silencio nos han dado muchas alegrías, y hay varios nombres para representar a los unos y a los otros, que todos los conocemos.

Ojalá este frío pase y cuanto antes, la verdad, antes que nos deje congelados del todo. Y una cosa es verdad, de la buena, que si este verano nos dicen de estar ahora así, lo habríamos firmado, pero claro, como nos hemos visto en todo lo alto, como que es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, y ahí queremos volver, que también es lógico. Y más frío me dio cuando me enteré que el que manda en la Federación, ese que se envía los mensajes con Piqué, quiere revolucionar la división de nuestro Córdoba, y verás como nos pase como la otra vez, que la lió y a base de bien. Por si caso, mejor ascender como sea, que nosotros somos aficionados a que nos pasen estas cosas raras.

Bueno, que estos fríos pasen y llegue el calorcito, el buen tiempo y la luz, que aunque la cosa no es ya como en noviembre, a mí que a las siete sea de noche cerrada no me gusta absolutamente nada. Y además que se vaya el frío para que no pongamos el brasero y no solo por el dinero que nos cuesta, y mucho, conectarlo, también lo peligroso que es, que en los últimos días han muerto varias personas y eso es algo que me da pánico. Bien recuerdo cuando era nene y teníamos el brasero de picón y mi madre no me dejaba solo ni dos minutos, que aquello era tela de peligroso. En fin, qué les voy a decir, que de todo nos cansamos y todo lo acabamos echando de menos, porque cuando en julio estemos cocidos, echaremos de menos estos fríos. Ojo.