Que podría haber sido mejor, pues claro, siempre puede ser mejor, pero que desde luego que no se ha dado mal la cosa esta Feria, para nada, que también habría podido ser peor. Aunque, como en todo, siempre hay algunas cosas que se pueden corregir, para que todavía pueda ser mejor. Me parece a mí.

Muchos han protestado por los autobuses, que decían que había pocos, y yo la verdad es que no sé qué decirles, porque nosotros vamos todos los días a Feria andando, que tampoco nos pilla tan lejos. Además, vamos charlando, saludando a gente, pues eso, que el camino se nos hace corto, la verdad. No por eso no es cierto que mucha gente se ha estado quejando, que decían que tardaban lo más grande en llegar a la Feria, y la verdad es que se veían todos los autobuses a reventar. A lo mejor hay que poner unos cuantos más.

Algunos amigos se han quejado de que se está sevillanizando la Feria, que es algo que yo llevo oyendo muchos años, porque cada vez se utilizan más las corbatas y los trajes para ir, que antes era raro el que lo hacía. Hay que reconocer que es verdad, y no es que lo diga yo, es lo que se ve, porque cada vez hay más chaquetas en la Feria, y eso que yo nunca me he puesto una para ir.

Pero también es verdad que cada uno va a la Feria como le da la gana, que no hay un reglamento para ir a la Feria, por suerte. Y si a la gente le da por una cosa, pues qué vamos a hacer, que tampoco a mí me gustan las discotecas pero por eso no voy a pedir que las cierren, que cada cual disfruta y gusta de unas cosas y no tenemos que ser todos iguales. Ni falta que hace.

Yo sí voy a protestar por algo, y lo digo con la boca muy abierta, y es por las peleas. Que grandes o pequeñas haya todos los días es para hacérnoslo mirar, que a la Feria se va a pasarlo bien y a disfrutar, digo yo. Pero parece que no todo el mundo es así, que hay quien va buscando meterse en un lío o en dos, y eso sí que no es respetable, porque acaban fastidiando a otras personas. Y cuando se fastidia a alguien, como que no.

En fin, que se ha acabado la Feria y a nuestro mayo le queda un suspiro. Ahora llegan las vacas flacas, pero algo habrá que hacer, que seguro que nos inventamos lo que sea. Pero tranquilos, que el año que viene tenemos otro mayo, y seguro que lo volvemos a disfrutar en grande, que con eso hay que quedarse.

Y vamos a darle importancia a lo que realmente tiene y vamos a dejarnos de chuminadas y de fastidiar al que tenemos al lado. Yo solo puedo decir que lo he pasado de maravilla, apretado pero de maravilla, que hasta he estado a punto de hablar muy seriamente con Soraya. Pero eso lo cuento otro día, con más tiempo.