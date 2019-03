Yo creo que es la primera vez en mi vida que he ido a la inauguración de la Feria del Libro y yo creo que en eso ha tenido que ver, y mucho, Soraya, que desde que hacemos muchas cosas juntos, y hablo de cosas que hacen los amigos, no hablo de otras cosas, he empezado a ir a cosas que antes ni se me pasaba por la cabeza, como ésta que les estoy contando hoy. Quién me lo iba a decir.

Eso de escribir un libro tiene que ser tela de complicado, porque si leerlos ya lo es, no me quiero ni imaginar inventarse toda esa cantidad de palabras, una detrás de otra y todas tan bien puestas. Eso no lo tiene que hacer cualquiera, digo yo, que a mí me costaría, porque si me cuesta leer, ya no sé yo lo otro. Yo, como pueden imaginar, no soy de leer muchos libros, pero alguno me he leído, lo que pasa es que ya no me acuerdo de los títulos. Pero eso lo voy a solucionar más pronto que tarde, que después de ir a la Feria del Libro con Soraya me ha entrado el gusanillo, lo que yo les diga, esas cosas que pasan sin que te lo esperes. Ya me ha dicho Soraya que me va a hacer una selección de libros, porque esto de leer, según me ha contado ella, es como practicar un deporte, y hay que empezar con algo ligerito, asequible, que si luego te entran agujetas le coges manía y ya no vuelves. Pues me parece muy bien, que la que entiende es ella y siempre hay que dejar a los que entienden, faltaría más.

Hablando de libros, el otro día celebraron los cien años, sí, he dicho cien, de la Luque, que debe ser una de las librerías más antiguas de España, me parece a mí. Y vaya historia que ha tenido, que no me lo podía creer cuando lo estuvieron contando el otro día, porque les ha pasado de todo, y cosas de las muy graves, que al fundador lo fusilaron, y sin embargo han seguido. Y todo fue por la viuda, que debió ser una mujer fuerte donde las haya, que tiró del negocio y de los hijos, que son los que ahora se ocupan. En fin, lo que espero es que no tengamos que repetir más historias de éstas, porque no creo yo que sea bueno, ni mucho menos. Otra historia, y no quiero comparar, es la de nuestro equipo, pero mejor ni hablar y concentrarnos en lo que nos espera, porque este año no hay solución, nos vamos al pozo sí o sí. Ojalá sirva para algo, o para lo que sea.