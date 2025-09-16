El nombre de Julio Anguita ya luce en la estación de tren de Córdoba

Próxima estación Córdoba Julio Anguita, es lo que ya se puede escuchar en cualquier tren que se detenga en la ciudad. La propuesta nacida del Colectivo Prometeo es ya una realidad, una de las principales puertas de entrada y salida de la ciudad ya lleva el nombre de su primer alcalde de la democracia. Su familia ha sido la encargada de inaugurar el primero de los rótulos que se instalarán en la estación, situado en la plaza de la Tres Culturas, donde se han dado cita un gran número de personas para mostrar su orgullo ante tal reconocimiento.

"En primer lugar, quiero expresar en nombre de mi familia nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públicas que han contribuido a hacer realidad este nombramiento, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif, al Ayuntamiento de Córdoba y al resto de autoridades por su compromiso y colaboración", ha comenzado su discurso la hija del homenajeado, Ana.

Un homenaje pendiente

Del mismo modo también ha agradecido "de corazón a la ciudadanía de Córdoba por el afecto y respeto que siempre han mostrado hacia la figura de mi padre y que gracias a su iniciativa e impulso han hecho posible este reconocimiento. Muchas han sido las personas que no han transmitido durante estos años la necesidad de poder asistir a un acto de homenaje como ciudadanía, ya que la pandemia impidió a muchos cordobeses y cordobesas mostrar su respeto hacia él como hubiesen deseado y han sentido el nombramiento de la Estación de Córdoba Julio Anguita una manera de llevar a cabo dicho homenaje. Creemos que este reconocimiento refleja la dedicación de mi padre a Córdoba y su influencia en nuestra sociedad tanto dentro como fuera de nuestro país", ha manifestado Ana.

De su trayectoria como alcalde de la ciudad, su hija ha destacado "su forma de gobernar cercana, austera y siempre al servicio de la ciudadanía. Aportó una mirada crítica y lúcida sobre la política internacional y nacional. A día de hoy continúa siendo un referente por la firmeza de sus convicciones, la claridad y pedagogía en su discurso y por su defensa constante de la ética pública, la cual practicó cada uno de los días de su vida. Hoy, al recordar su legado sentimos orgullo y gratitud, que este reconocimiento no solo sirva para honrar su vida y obra, sino también para inspirarnos a continuar trabajando con la misma integridad, cercanía y compromiso que él siempre demostró" ha finalizado Ana.

Al acto han acudido representantes del Gobierno local, de otros grupos políticos presentes en el Ayuntamiento como PSOE o Hacemos Córdoba, representantes de IU Andalucía, de la Diputación, de la Subdelegación del Gobierno, junto con el portavoz parlamentario de IU y diputado por Córdoba, Enrique Santiago y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

Cartelería completa a final de año

"Hoy con este acto queremos celebrar el nuevo nombre de la Estación de Córdoba, Julio Anguita, en homenaje a todo un referente de la política española en el último 10 años. Precisamente la semana pasada se cumplieron 31 años de la entrada en servicio de esta terminal, concretamente el 9 de septiembre del año 1994. En todo este tiempo se ha convertido sin duda en una de las principales de Andalucía y de toda España. Un punto estratégico y de intercambio de viajeros para las circulaciones tanto de alta velocidad como de ancho convencional", ha esgrimido el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

El máximo representante de Adif también ha querido destacar el origen ciudadano de esta propuesta, "precisamente han sido la ciudadanía la que ha propiciado en primer lugar que a partir de ahora la estación lleve el nombre de quien fue su alcalde en las primeras elecciones en democracia. El Pleno de Consistorio sometió la propuesta a votación y la aprobó por mayoría con un muy amplio consenso de los grupos, lo que muestra la clara voluntad política que ha respaldado este acto" ha expresado.

En cuanto a la instalación del resto de la cartelería de la Peña ha señalado que "la tramitación administrativa no es tan rápida como nos gustaría, pero a finales de año ya estará toda la cartelería de la estación totalmente instalada. Sí es cierto también que en todas las estaciones origen-destino Córdoba y en los teleindicadores, hoy ya ha aparecido la estación con esta nueva nomenclatura", ha explicado.

Iniciativa ciudadana hecha realidad

"Hoy es un día muy emocionante, la propuesta del nombre de Julio Anguita para la estación de Córdoba ya es una realidad. La iniciativa ciudadana y popular que inició del colectivo Prometeo y que grupo Hacemos Córdoba presentó al Ayuntamiento ve hoy como se ha cerrado el círculo. Y creo que en esa respuesta está la vinculación de Julio Anguita que a partir de ahora es patrimonio común, de un país como el nuestro. Su figura trasciende a las organizaciones en las que militó y que, sobre todo, hace recordar a mucha gente su papel político, la referencia ética y política que supuso su trayectoria vital, su aspiración unitaria en el campo de la izquierda para transformar y mejorar la vida de la mayoría social, de trabajadores y trabajadoras", ha expresado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo también presente en el acto.

Maíllo ha destacado que "el sentir que a la llegada de Córdoba se vincule con el primer alcalde del regreso de la democracia en el año 79, con esa forma singular de hacer política que los cordobeses conocimos desde pequeños y con ese alcalde que iba a los barrios a hablarle a la gente para escucharlos es muy conmovedor".

Para el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba, Enrique Santiago "este hecho no es solamente un homenaje, sino también un reconocimiento muy merecido y muy justo a una figura que fue capaz de transformar toda la historia política, social y cultural de nuestra ciudad y casi que podríamos decir de todo el país, de toda España. Julio representó siempre una figura de servidor público íntegro, honrado, honesto, que siempre su compromiso fue con la ciudadanía y que su honestidad y su honradez siempre lo llevó a todos lados", ha finalizado Santiago.