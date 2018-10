"La psicodelia te permite disfrutar de la libertad musical en todo momento"

La banda madrileña Rufus T. Firefly, nombre que toman prestado del personaje de Groucho Marx en Sopa de ganso, presenta esta noche en la sala Hangar Magnolia y Loto, dos álbumes que reivindican la psicodelia desde su misma portada y que cuidan los detalles al mínimo en un momento en que muchos otros grupos optan incluso únicamente por el formato digital. La cita es a partir de las 22:00, dentro del programa de Eutopía, con entrada gratuita.

-El grupo actúa esta noche en la sala Hangar de Córdoba. ¿Cómo afronta el directo Rufus T. Firefly tras más de diez años de escenarios y seis discos de estudio?

-A pesar de que llevamos ya casi 13 años como banda, no ha sido hasta los dos últimos años cuando el grupo empezó a despegar de cara al gran público, así que todo lo que nos está pasando lo vivimos con una emoción increíble. Pensamos mucho en lo inocentes que éramos cuando empezamos y en todo lo que hemos currado para llegar hasta aquí. Es un momento muy emocionante para nosotros.

-La banda ha publicado este año 'Loto', ¿es un reverso de 'Magnolia', vuestro anterior trabajo? ¿Se complementan?

-Se complementan y se necesitan. Ahora mismo uno no tiene sentido sin el otro. Magnolia representa una ruptura con una etapa anterior en busca de nuevos caminos y Loto completa ese camino, pero todo parte de un mismo sonido, una misma forma de componer y una misma esencia.

-En 'Un breve e insignificante momento en la breve e insignificante historia de la humanidad', el grupo desvela todas sus cartas respecto a gustos, influencias, etcétera. ¿Cómo se llegó a esta canción?

-Esta canción es una anécdota. Teníamos claro que queríamos hacer una canción que fuera 100% real, en la que no hubiera ni una sola metáfora. Describir un pequeño momento insignificante pero con una carga emocional muy grande.

-Entre otros asuntos, en esta canción hablan de la poesía de la cordobesa Gata Cattana, ¿qué legado ha dejado pese a su juventud?

-Todo lo que escribía, la forma en la que lo decía y los valores que intentaba defender son absolutamente admirables. Demostró una formación y una madurez increíbles a pesar de su juventud y jamás dejaremos de recomendar su obra cada vez que tengamos ocasión.

-¿Qué ha supuesto 'Magnolia' en vuestra trayectoria, un álbum que la crítica incluyó en muchas listas de lo mejor publicado en 2017?

-Pues ha sido un cambio radical y realmente no entendemos nada de lo que ha pasado. A veces me pregunto qué ha tenido Magnolia para conectar así con el público y con la crítica, y la verdad es que no tengo ni idea. Sólo pienso que ha pasado y que a partir de ahora debemos estar a la altura. Seguir aprendiendo y disfrutando de la suerte que hemos tenido.

-En un momento en que hay muchos grupos que optan por no sacar disco físico, sino sólo formato en formato digital, Rufus T. Firefly decidió cuidar con todo detalle la edición física. ¿Cómo se tomó esta decisión?

-Todo tiene que ver con que queríamos sacar un disco que fuera una obra completa, no solamente musical. Todos los textos reflejan una defensa de las artes y Julia quiso convertir ese concepto en algo físico que incluso se pudiera oler. Todo tiene que ver con el romanticismo y con mantenerte al margen de cualquier tipo de tendencia, con hacer lo que creas que tienes que hacer y punto.

-¿Cuál ha sido el camino de Rufus T. Firefly hasta llegar a la psicodelia? ¿Cómo llevan las comparaciones con Tame Impala?

-Pues es difícil de explicar, digamos que hemos caminado y hemos llegado a donde estamos. Siempre nos ha seducido mucho la libertad musical y la psicodelia te da eso todo el rato. Que nos comparen con un grupo como Tame Impala en realidad nos hace mucha ilusión, los admiramos mucho y sería absurdo decir que no los hemos escuchado y que su música no nos ha influido en ningún sentido. Siempre hemos sido muy claros con nuestras influencias y lo seguiremos siendo.

-¿Tiene el formato físico de la música los días contados a la vista de que cada vez más la industria mira las reproducciones en Spotify o incluso en Youtube?

-Seguramente sí, pero está bien que haya bandas que nunca se olviden de las minorías que disfrutan de esa experiencia completa, de los vinilos, de escuchar discos enteros...

-Rufus T. Firefly ha pasado por numerosas etapas que han incluido cambios de músicos, el salto del inglés al español o incluso la autoedición. ¿En qué situación se encuentra ahora la banda? ¿Se ha llegado a la estabilidad?

-La estabilidad siempre está ahí hasta que deja de estar. Estamos a gusto y seguros de lo que hacemos, pero siempre ha sido así. Simplemente, la vida manda y no siempre depende de nuestras decisiones. Así que lo único que pensamos es que tenemos que disfrutar de esto que hacemos y hacerlo cada vez mejor. El resto ya se verá.

-¿Qué proyectos tienen a medio plazo?

-Queremos cerrar esta etapa de Loto y Magnolia con una gran gira de salas en la que pasaremos por toda España y terminaremos en La Riviera de Madrid. Después, nos encerraremos una temporada a componer, a seguir aprendiendo y a grabar un nuevo disco con nuevas historias y destinos.

-Durante muchos años los grupos se han quejado de que en España no existe una escena ni un circuito real para poder vivir de la música. ¿Cómo es ahora la realidad para grupos como Rufus T. Firefly?

-Pues es normal que se quejen porque no existe. Nosotros hemos tenido una grandísima suerte y pertenecemos a ese 1% de grupos que no pierde un dineral cada vez que da un concierto. Aún no podemos vivir de esto, pero al menos el grupo puede autofinanciarse solo. Para nosotros eso es un milagro.