Siete obras maestras del rock andaluz que deberías escuchar

El patio (1975, Movieplay), el primer disco de estudio de Triana, es considerado la piedra filosofal del rock andaluz, con temas como Abre la puerta o Sé de un lugar, pese a que no tuvo una buena acogida en un principio y llegó a descatalogarse en algunas tiendas de discos. No obstante, un año y medio después de su lanzamiento, el grupo sevillano comenzó a cosechar popularidad en España y el álbum se convirtió en uno de los estandartes de la música popular española de la década de los 70, aún reivindicado por multitud de grupos que beben de su herencia. Como curiosidad, seis de sus siete temas están compuestos por Jesús de la Rosa basados en la cadencia andaluza sobre el acorde de re menor.

Goma grabó su único disco, 14 de abril, en los mismos estudios Kirios de Madrid donde Triana desarrollaban las sesiones de El patio: unos de día, los otros de madrugada para aprovechar las horas libres. La crítica es unánime al considerarlo un disco brillante, instrumentalmente complejo, que asimilaba lo que King Crimson inventaba en Londres. Pero aquellas alabanzas no se correspondieron con las ventas, y Goma solo ofreció un concierto antes de disolverse. Experimental y subversivo, era incómodo desde su título, la fecha de la proclamación de la Segunda República, que pese a ello logró engañar a la censura franquista.

Imán publica en 1978 Califato independiente (CBS), producido por Teddy Bautista y Ricardo Pachón, con un claro predominio de la música instrumental. La base rítmica se recrea entre melodías y solos de guitarras y teclados con una gran amplitud de instrumentos de percusión, con un matiz étnico único arábigo-andaluz. Guitarras y teclados se entrelazan con momentos de virtuosismo y otros de gran belleza melódica. El álbum recibe una gran acogida por parte de la crítica y público. Para muchos entendidos, sobre todo su cara A de un solo tema, Tarantos del califato independiente, es una de las cumbres del rock andaluz, con 20 minutos sin abandonar un tono flamenco-moruno en un dechado de frescura, fluidez y elegancia.

Medina Azahara -popularmente conocido como Paseando por la Mezquita- es el álbum debut del grupo cordobés, publicado en 1979 por CBS Records, cuando el rock andaluz llevaba prácticamente una década de recorrido y la Movida madrileña empezaba a asomar la cabeza. Medina Azahara incorpora al rock andaluz un deje hard rock inspirado por nombres como Deep Purpleo Rainbow, aunque su influencia más obvia es Triana, cuyas canciones versionan en su último disco, un éxito de ventas. Cuestionados en algunos momentos de su ya prolongada historia por abrirse a un estilo más comercial, los Medina siguen en plena forma llenando grandes auditorios.

Surgidos como banda en 1969, los también cordobeses Mezquita publican Recuerdos de mi tierra una década más tarde tras regresar del servicio militar, en 1979, en pleno boom del género. Son seis temas complejos de entre los que sobresale el corte que da nombre al disco, una pieza llena de cambios que condensa en siete minutos y medio una auténtica suite progresiva con una sugerente parte cantada que comienza tan tarde como en el minuto cinco. El álbum se ha descrito como una "auténtica paliza rockera" que no deja momento al descanso.

Con solo cuatro temas, Más allá de nuestras mentes diminutas (1979), de Cai, es otro clásico del rock andaluz. El disco está escrito en clave de prog-jazz, con esos toques andaluces que se hicieron típicos en la época dorada del género. Es el debut del pianista Chano Domínguez, que aquí deja su impronta en efectos de sonido de rompeolas en la playa y en sus volátiles teclados. "Me sorprendió cómo podíamos desarrollar la música de esa manera, con los conocimientos que teníamos entonces, porque no sabíamos nada, ni dónde estaba el do, todo era pura intuición", ha llegado a confesar el músico.

Cuando Alameda lanzaron su álbum homónimo en 1979 estuvieron bajo la sospecha de clonar a Triana, aunque esto no le ha restado valor a aquel trabajo debut. La aparición de Alameda, de hecho, supuso un gran éxito comercial que les valió el disco de oro. El álbum contiene tres clásicos del grupo: El amanecer en el puerto, canción con la que se dieron a conocer y que se convirtió en su seña; Aires de la alameda y Matices, con tintes de balada. Alameda se enfocan en el rock sinfónico, neo barroco y ácido, con cambios de tempo e influencias del cool jazz y del folk peruano y chileno, plasmadas en sus potentes líneas de bajo. Ese mismo año, colaboraron en el mítico disco La leyenda del tiempo de Camarón.