El histórico de la música instrumental Philip Jeck ofrece un concierto en el C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A, ofrece el 5 de abril a las 20:30 el concierto de un artista histórico de la música experimental, Philip Jeck (1952), personalidad indispensable como turntablelist en la escena internacional, que trabaja con tocadiscos y otras tecnologías de la arqueología sonora.

The Wire ha definido su trabajo al indicar que el “[…] El efecto que Jeck provoca con unos medios limitados es increíble y abrumadoramente emotivo […]. Evoca una sensación simultánea de persistencia y deterioro, una profunda tristeza y, a la vez, un rapto de alegría”.

Philip Jeck estudió artes plásticas en el Dartington College of Arts en la década de 1970 y lleva desde principios de los 80 creando sonido con tocadiscos. Ha trabajado con numerosas compañías de danza y de teatro y ha tocado con músicos y compositores como Jah Wobble, Steve Lacy, Gavin Bryars, Jaki Liebezeit, David Sylvian, Sidsel Endresen y Bernhard Lang.

Ha publicado once álbumes en solitario. El último de ellos, Cardinal, es un vinilo doble lanzado por Touch. Suite. Otra de sus creaciones editada exclusivamente en vinilo, ganó una distinción en The Prix Ars Electrónica. Es autor también de Spool, una edición en casete grabada para The Tapeworm en la que solo toca el bajo.

Su CD Sand (2008) ocupó el segundo puesto entre los cincuenta mejores discos del año seleccionados por The Wire. Su obra más larga creada con Lol Sargent, Vinyl Requiem, se concibió para 180 tocadiscos, 9 proyectores de diapositivas y dos proyectores de cine de 16 mm y fue galardonada con un premio de performance de Time Out. Vinyl Coda I-III. Un encargo de la radio bávara realizado en 1999, obtuvo el galardón Karl Sczuka Foderpreis en la categoría de arte para la radio.

Philip Jeck trabaja también como artista plástico y suele incorporar el sonido en sus obras. Algunas de sus instalaciones se han podido ver en The Bluecoat de Liverpool, en la Hayward Gallery de Londres, en el museo The Hamburger Bahnhof de Berlín, en ZKM de Karlsruhe y en las bienales de Shanghái y Liverpool. Ha recibido el premio de la Paul Hamlyn Foundation para compositores de 2009.

El concierto es una actividad de entrada gratuita y aforo limitado.