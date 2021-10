La editorial que más libros publica está en Andalucía

Una bella dama recibe mensajes de un misterioso enamorado a través de dos anuncios por palabras de un periódico. Ese es el argumento de “El Círculo Rojo”, uno de los relatos protagonizados por el detective de ficción más conocido de la literatura, Sherlock Holmes, y en el que se inspiró el escritor Alberto Cerezuela para fundar, allá por 2008, la editorial de autoedición más importante de Europa.

Todo surgió cuando Cerezuela escribió un libro sobre misterios de su tierra y ninguna editorial lo quiso publicar. «Como todas me dijeron que no, decidí maquetar el libro a mi manera e imprimir 400 ejemplares a ver qué pasaba». Lo que ocurrió fue maravilloso, aquel “Misterios de Almería” vendió la friolera de 7000 ejemplares ese año. «Entonces pensé que había más escritores en mi misma situación, que no fuesen aceptados por editoriales y que sus libros interesasen al gran público». Por eso fundó Círculo Rojo.

En el primer año tan solo publicó 8 libros, pero poco a poco fue creciendo hasta que todo se desbordó en 2016. «El secreto es que fuimos pioneros en profesionalizar la autoedición, poniendo a disposición del escritor un corrector, un diseñador, un maquetador, un experto en marketing, una persona que le distribuya los ejemplares y que lo promocione y alguien que le organice presentaciones». Si hace años solo acudían a Círculo Rojo escritores noveles que querían publicar su primer libro, las opiniones y el boca a boca han hecho que ahora también se puedan encontrar en el catálogo de Círculo Rojo a escritores reconocidos a nivel nacional, finalistas de premios como el Planeta, el Fernando Lara o el Azorín, y a personajes relevantes de la cultura a nivel nacional. Echando un vistazo a sus títulos, aparecen nombres como Eric Frattini, Albert Castillón, Silvia Barrera, Rober L. Cagiao, Sergio Barce, Almudena Cid, Óscar Fábrega o Salvador R. Moya.

Para su creador, el secreto está en ir un paso por delante, y tener detrás a un equipo de 25 personas que aman lo que hacen. Por ejemplo, Círculo Rojo es la única editorial de autoedición que tiene distribución real en librerías de la mano de Logista Libros, la distribuidora del Grupo Planeta. «Hoy en día hay muchas empresas de autoedición, pero ninguna distribuye. Como mucho, ponen los libros con el sistema bajo demanda por las webs de las librerías, o cuentan con distribuidoras muy locales», afirma Desirée Sánchez, la directora comercial de la empresa. «Sin embargo, nosotros distribuimos en las estanterías de las librerías, y muchos autores presentan sus obras en Corte Inglés, Casa del Libro o FNAC».

Es tal el éxito del sistema de Círculo Rojo, que muchos escritores conocidos se plantean la publicación con ellos, fundamentalmente porque no se quedan con los derechos de autor, a diferencia del resto de editoriales, y porque las ganancias se multiplican.

Entre los logros más recientes de Círculo Rojo está la multitudinaria firma de autores que han llevado a cabo en la Feria del Libro de Madrid del pasado mes de septiembre, donde han reunido a más de cien escritores que han podido hacer realidad el sueño de todo el que escribe: firmar ejemplares junto a los más grandes de la literatura nacional.

Y la aventura no acaba ahí, pues el colofón a toda la experiencia Círculo Rojo tiene que ver con una edición de premios literarios anuales, que en breve celebra la séptima de ellas, donde congregan a lo mejor de la cultura para galardonar a los escritores que han confiado en Círculo Rojo durante ese año. Ha sido habitual ver en el evento de Círculo Rojo a personas como Máxim Huerta, Juan Ramón Lucas, Juanjo Ballesta, Enrique Arce, Paco Tous, Eva Isanta o Christian Gálvez, entre otros.

Y todo, desde Almería, hecho que eleva aún más el mérito de esta empresa que, pasito a pasito, ha revolucionado el sector editorial de este país.