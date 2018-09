Una pareja se desnuda en el Prado ante los cuadros de Adán y Eva

Una pareja se desnudó ayer por sorpresa en la sala del Prado donde se exhiben los cuadros de Adán y Eva de Alberto Durero, tras lo que han sido conducidos por los servicios de seguridad de la pinacoteca ante la Policía Nacional.

La "performance" se ha registrado sobre las once de la mañana, cuando Adrián Pino y Jet Brühl, según ellos mismos informan en sus cuentas de las redes sociales, se han despojado de la ropa que llevaban, se han quedado desnudos, y varios visitantes les han fotografiado, unas imágenes que luego ellos han colgado.

Fuentes del museo dicen que ya intentaron algo similar hace dos años, aunque entonces "no les dio tiempo a desnudarse completamente". "Nos preocupa que moleste a los demás o que puedan sentirse ofendidos", han añadido.

Los protagonistas, que se desnudaron cuando no había ningún menor en la sala, fueron identificados por la Policía Nacional, y su acción podría acarrearles una sanción administrativa. La pareja explica en un vídeo que ha colgado el portal Código Nuevo que lo han hecho para destruir "toda una serie de ideas y constructos sociales" que consideran ridículos. "Nos colocamos desnudos con la particularidad de que me muestro como una mujer, con los genitales ocultos", explica él, a lo que ella precisa que es "biológicamente una mujer", pero no lo es "realmente".