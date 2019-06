Córdoba se reivindica como capital de la música con el Festival de la Guitarra

Córdoba lleva cerca de 40 años transformando su caluroso verano en un espacio de acogida a la guitarra. Conciertos, formación y actividades complementarias forman el panel programático del Festival de la Guitarra, uno de los más longevos del sector cultural y que este año cumple, nada más y nada menos, que su 39 aniversario.

El Teatro Góngora ha acogido la presentación de esta cita con las seis cuerdas en un evento donde la música la ha puesto la Time machine band y el discurso de acogida lo ha dado el alcalde de la ciudad, José María Bellido. El regidor, en su intervención, ha reconocido que el programa de este año viene heredado del trabajo del anterior mandato.

Bellido ha recordado que pocas citas pueden presumir de la trayectoria con la que cuenta el Festival de la Guitarra, un evento que mezcla todo tipo de música, desde flamenco hasta pop, pasando por rock, blues o jazz.

El alcalde ha pedido que se mire al futuro “con ambición” para seguir manteniendo la línea de calidad que el festival ha ido mostrando año tras año. También ha incidido en la importancia que tiene la cita para la ciudad, ya que, ha apuntado, “nos sitúa en el mapa cultural de España”.

Los conciertos y espectáculos no llegarán hasta el próximo viernes 4 de julio, pero ya son diversas las actividades paralelas que se celebran por la ciudad. La música proyectada, por ejemplo, es una de ellas, un proyecto que acoge el cine de verano Fuenseca y en el que se emiten documentales relacionados con cantantes y grupos musicales, como Peret, yo soy la rumba o Bohemian Rhapsody.

Actuaciones y formación

En cuanto a los conciertos, arrancarán el 4 de julio con Eva Yerbabuena (Gran Teatro) y Lila Downs (Axerquía). La programación en el Gran Teatro contará con las actuaciones de la Compañía Mercedes Ruiz (9 de julio), Ida Nielsen & The Funkbots (10 de julio), un concierto homenaje a Leo Brouwer (12 de julio) y The Stanley Clarke Band (13 de julio). El Teatro Góngora será otro de los escenarios por el que pasarán David Russell (5 de julio), Margarita Escarpa (7 de julio), Gerardo Núñez & Ulf Wakenius (8 de julio), Manuel Barrueco (9 de julio), Ricardo Gallén (10 de julio) y Niño de Pura (11 de julio). El Teatro de la Axerquía estará reservado para Saxon (5 de julio), Iván Ferreiro (6 de julio), Rozalén (7 de julio), Mercé-Tomatito (10 de julio), LuckyPeterson & The Organization (11 de julio), Marea (12 de julio) y Miguel Ríos (13 de julio).

Este año, además, el Festival salda su deuda con los lugares más emblemáticos de la ciudad y habrá conciertos en la Mezquita, el Palacio de Viana y en la Posada del Potro.

El alma de la cita, que no es otro que el programa formativo, arrancará el día 4. Habrá cursos de guitarra clásica, flamenca, de baile flamenco, clases magistrales y ergonomía y técnica postural. David Russell, Eva Yerbabuena, Olga Pericet, Cecilia Martín, Gerardo Núñez, José María Gallardo del Rey, Margarita Escarpa, Manuel Barrueco, Ricardo Gallén, Leo Brouwer, Niño de Pura, Cañizares, Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez serán los encargados de guiar estas formaciones.