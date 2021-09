La cordobesa Valle Rivilla lleva la exposición 'Qué fantástica, fantástica esta fiesta' a la galería Haurie de Sevilla

La artista cordobesa Valle Rivilla invita a disfrutar de la vida y de la música en la exposición Qué fantástica, fantástica esta fiesta, que se exhibe en la galería Haurie de Sevilla hasta el 30 de octubre. Esta es la tercera vez que la pintora muestra sus obras en la sala sevillana.

Rivilla pone a los malos tiempos las mil caras alegres del optimismo, el buen humor y la risa a través de sus característicos muñecos, que invitan al espectador a bailar y a disfrutar la fiesta de la vida.

En Haurie expone una veintena de cuadros llenos de música y color realizados en técnica mixta sobre tabla que tienen títulos desenfadados como Perdone que no me levante, Sin música no hay paraíso, Balada alegre de trompeta, Barra libre, No me toques las palmas que me conozco..., que anuncian dosis altas de una contagiosa poética del entusiasmo. Todo ello con guiños a la cultura pop, la amistad, la música y la poesía.

Valle Rivilla (Córdoba, 1970) comenzó pintando en la academia de Desiderio Delgado, más tarde continuó su formación en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y ha realizado varios cursos de especialización en el University College y la Slade School of Art de Londres.

Desde 2003 participa en exposiciones colectivas y certámenes en diversas ciudades como Sevilla, Granada, Huelva, Málaga, Cádiz, La Granja de San Ildefonso, Cuenca, Treviso o Londres.

En 2008 realizó su primera exposición individual en la sala de exposiciones de Cajasur de Córdoba. Le siguen otras individuales en la galería ArteSonado (La Granja de San Ildefonso, 2009), dos en la desaparecida galería Carmen del Campo de Córdoba (años 2010 y 2015), dos en la Galería Haurie, Sevilla (años 2013 y 2016), y galería Ceferino Navarro (Granada, 2019).