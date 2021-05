El Pele: "El flamenco pasa por una época dorada y estamos donde merecemos"

El cantaor Manuel Moreno El Pele, considerado como una de las principales figuras de este arte en España, cree que el flamenco está pasando por una "época dorada" a pesar de "todas las circunstancias y las calamidades" actuales y ha destacado que este arte está "donde se merece".

Manuel Moreno Maya (Córdoba, 1954) ha realizado esta reflexión en una entrevista con motivo de su participación en el festival organizado por la Tertulia Flamenca para conmemorar su 50 aniversario junto al cantaor Andrés de Jerez, el guitarrista Diego del Morao y la cantaora Gema La Cantarota.

No obstante, entiende que "ha costado mucho y costará" mantener este listón tan alto. "Humildemente soy una de las tres figuras actuales y estoy tirando, pero los que están por detrás lo están pasando muy mal con tablaos y negocios cerrados, lo que ha provocado que se pierdan muchos ratos y momentos por parte de los aficionados".

El Pele no duda en asegurar que se encuentra en su "mejor momento" artístico "porque -afirma- nunca he dejado de amar y de luchar por lo que más quiero y me hace sentir cada día, como es el flamenco".

Por ello, deja claro que no quiere hablar de fecha de caducidad. "Estoy más pletórico que nunca, tengo 67 años, también me la he pegado y ahora estoy en mi momento más entusiasmado, con más ganas de cantar y de dejar a los aficionados contentos".

Su secreto está en "el amor" al flamenco "ya que todo se consigue a base de "luchar cada día y estudiar. Miguel Poveda me dijo el mes pasado qué hacía estudiando todavía y le dije que era por lo que vivo y lo que lucho y gracias a ello sigo aquí".

Y está "muy orgulloso" de su impronta. "Porque he tenido conmigo muchos años al Arcángel, a Poveda, a Esperanza Fernández, a Rosalía ... es decir, he dejado una escuela donde he dejado claro que tienes que hacer un cante por soleá y llevártelo a tu terreno y hacerlo tuyo porque si no, cantas lo que está cantando todo el mundo", reflexiona.

En su opinión, el flamenco "es la cultura que amamos, sufrimos y expresamos a través de un cante, el flamenco es la música de la música. Hay que intentar hacer tuyo el cante, no es fácil, yo llevo más de media vida cogiendo estilos de soleá, metiéndola en un saco y moviéndola y apareció algo que llaman 'La soleá del Pele', pero para llegar a ese nivel tienes que luchar mucho".

La juventud dedicada al flamenco "debe ser ellos mismos, no coger un disco ni aprender hasta dónde den el ole en el youtube, sino que debes dar la vida por algo desde el principio y no perder el tiempo", defiende.

El cantaor ha lamentado los efectos negativos que ha tenido la pandemia. "Ha sido malo para todo el mundo y por ello quiero tener un homenaje con los enfermeros y los médicos porque han salvado muchas vidas, y también los bancos de alimentos, que están haciendo mucho por los que lo están pasando mal".

Y recuerda haber sido telonero de David Bowie y Prince, "lo que indica que hace 40 años ya éramos algo, no porque ahora seamos patrimonio de la humanidad por la Unesco sino que la Unesco es patrimonio general del flamenco, aunque sí es verdad que ahora estamos en el sitio que nos corresponde y que se merece el flamenco".

Valora que el próximo 23 de junio recibirá en el Palacio Real la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le concedieron en 2019, pero que todavía no ha podido recoger por la pandemia.

"He recibido tres giraldillos y ahora esta medalla que debería tener mucha gente que se lo merece. Yo llevo una labor de 55 años llevando el flamenco por todo el mundo entero y este galardón se lo dedico a los que están empezando ahora, dejándose los dedos en la guitarra o los pies en el escenario o estudiando", señala.

"No se deben venir abajo -recomienda- porque ahora estoy en mi mejor momento pero lo he pasado también muy mal, he criado una familia con un cante por soleá y el que diga que del flamenco no se come que se lo piense bien porque llevo 50 años y en mi casa se ha comido todos los días", ha reflexionado.

Ha recordado que la primera vez que estuvo en Ceuta fue junto al cantaor Antonio Mairena, "hace ya unos pocos de años", dice entre risas, y que ahí conoció "la gran afición que existe en esta ciudad por el flamenco y la sensibilidad que tienen por este arte".

Ha agradecido su participación en el festival ceutí "porque siguen apostando por el flamenco a pesar de la pandemia".