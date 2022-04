El contratenor cordobés Manuel Ruiz y la Orquesta de Cádiz dan voz este viernes a Haëndel en la sala Orive

La sala Orive acoge este viernes, a las 20:00, el concierto del contratenor cordobés Manuel Ruiz junto con la Orquesta de Cádiz, una ocasión para poder disfrutar de piezas de Georg Friedrich Händel.

La voz de Manuel Ruiz se caracteriza por una coloratura ágil y muy precisa y de unos fiatos largos y bien fraseados. Llega a Córdoba con su concierto Héroes, en la que interpretará: El Mesías (Obertura; Behold a virgen….O Thou that tellest; But who may abide; Giulio Cesare Obertura, Aure deh per pietá!; Empio diró tu sei; Follia – Giminiani -Händel; Ah stigie larve!.

La Orquesta Barroca de Cádiz acompañará al contratenor cordobés, lo que supone siempre un plus en los conciertos de este tipo de música.

Manuel Ruiz nace en Córdoba, donde comienza su formación en diversas agrupaciones musicales. Accede al Conservatorio de su ciudad y consigue el título de profesor superior de Viola, en el CSM Rafael Orozco de Córdoba, con las máximas calificaciones.

Se traslada a Londres para continuar sus estudios de postgrado de viola, y de canto, en la Guildhall School of Musica and Drama, bajo la dirección de Andrew Watts y David Pollard.

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, en España continúa su formación vocal con Ana María Moya, y en el Coro Joven de Andalucía, dirigido por Michael Thomas. Y es con esta formación con la que debuta como solista en varios teatros del Norte de África y Andalucía, compartiendo escenario en estas giras con el célebre barítono Andreas Schmidt.

Ha sido discípulo de Richard Levitt en Basilea (Suiza), y actualmente del contratenor Carlos Mena y la soprano Auxiliadora Toledano.

Además ha cantado Carmina Burana bajo la dirección de Carlos Padrissa en la producción homónima de La Fura del Baus.

Desarrolla su labor pedagógica en el Conservatorio Maestro Chicano Muñoz, de Lucena (Córdoba). Asimismo, codirige el centro educativo de música y danza Tararea Laboratorio Musical en Córdoba.