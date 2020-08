'Lobas' de Dany Ruz gana la quinta edición del Festival de Cortos de Santaella

El cortometraje Lobas del montillano Dany Ruz se ha alzado con el máximo galardón de la quinta edición del Certamen de Cortos ImaginArte de Santaella, que se ha realizado de manera virtual este año a causa de la pandemia por covid-19.

La película ha sido la gran triunfadora del festival, ya que se ha hecho con los premios al mejor corto nacional y provincial entre los 500 trabajos recibidos este año por la asociación Celuloide, organizadora de este certamen.

Uno de los representantes de la organización, Diego Serrano, ha explicado a el Día que "teníamos claro de que queríamos seguir celebrando el certamen este año, a pesar del coronavirus, pero no se pudo hacer como estaba previsto". La organización lo ha intentado hasta el último minuto, cuando han decidido suspender la entrega del galardón, que tenían previsto realizar en el patio de la Casa del Ciudadano, y celebrar la proyección de los cortos de manera virtual ayer sábado.

Pero el coronavirus no ha podido frenar el talento que hay detrás de las películas recibidas por el jurado este año. La calidad del audiovisual ha dificultado la tarea de los cinco jurados, que en un principio no podían decidirse entre todos los finalistas. "Pasó algo que difícilmente pasa y es que hubo un empate, el jurado tuvo que volver a votar para finalmente determinar los premiados", explica Serrano.

La organización recibió más de 500 cortometrajes, entre los que destacan los finalistas Luz Verde de Juanma Díaz Lima, Happy Friday de José Campos, Infierno de Manuel Camacho, Casa de Alberto Evangelio y el ganador, Lobas de Dany Ruz, que narra la historia, en tono de humor, de dos mujeres, Isabel y Rosa -interpretadas por Esperanza de la Vega y Marta Velilla- que se enfrentan a una misma situación con dos perspectivas muy diferentes.

Este es el segundo cortometraje que Dany Ruz realiza en colaboración con Juan Carlos Rubio pero, esta vez presentan un material "sin tanta carga social y cultural pero que describe una verdad latente de nuestro ser: la protección y consecución de todo aquello que creemos nuestro, ya sea un puesto de trabajo o el amor hacia una persona", destacan.

Este año el certamen, que reparte tres categorías, no entregará el premio que otorga el público por no poder realizar la gala de manera presencial. Sin embargo, la asociación Celuloide ha destacado el apoyo de todas las asociaciones, los vecinos, los espectadores y seguidores del festival en un momento especialmente difícil no solo para el séptimo arte, sino para toda la industria del audiovisual, el arte y el espectáculo.

La colaboración y el trabajo en equipo ha hecho que todo saliera adelante. "Se ha involucrado mucha gente, profesionales audiovisuales que han trabajado a contratiempo para poder proyectar la gala a través de internet", ha explicado Serrano. La información ha corrido a través de las redes sociales, ha sido difundida a través de Facebook para lograr el apoyo de los espectadores. "Se ha hecho un trabajo gigantesco sin medios gracias a la gente", ha culminado el organizador. La organización intentará entregar los galardones en directo en los próximos días, si los rebrotes por coronavirus lo permiten.