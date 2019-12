El cordobés José Antonio Rodríguez llevará el flamenco al club de jazz más famoso de Los Ángeles

El guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez llevará por primera vez el flamenco al club de jazz más famoso de Los Ángeles, el Catalina Jazz Club, en Hollywood. Será el 29 de enero y el también compositor presentará su disco Adiós muchachos...

En esta actuación, el cordobés estará acompañado por legendarios músicos Abraham Laboriel (bajo) y Luis Conte (percusión).

Adiós muchachos... salió a la venta en 2016 y desde entonces el músico cordobés lo ha presentado en diferentes países. El álbum integrado por 12 temas de composición propia y está producido por él mismo con la colaboración de Domi Serralbo y Jordi Cristau.

Como en cada uno de sus trabajos, el objetivo del artista era hacer algo diferente a lo anterior. De ahí salió un disco basado en la guitarra flamenca, pero "pensando en la música por la música, un disco sin concepto en el que lo más especial para mí es su carácter intimista, no tanto en la formación de músicos acompañantes, que aun así es pequeña, como en la forma de expresar", explicaba Rodríguez antes del lanzamiento.

Adiós muchachos... arranca con la rondeña Athena y despliega una amplia gama de palos. Esta obra, apuntaba el guitarrista, es "un guiño a Manhattan de la Frontera -publicada en 1999-, en la que intentaba unir de manera natural estilos diferentes como aquella bulería con la música tipo Manhattan Transfer. En este caso he hecho un poco eso, pero con música brasileña, en el tema más complicado del disco", As favelas do meu Lebrija.

El segundo corte son los tangos Casa Valentín, el tercero es Soneto a un desencanto, el cuarto Guadalcazar (Poema de la Solea) A mi padre, mientras que el quinto es El regalo, en el que la guitarra de Rodríguez dialoga con la de Víctor Monge Serranito.

En Nana para un niño grande mezcla granaína y nana, y le siguen las alegrías El Molinillo y la colombiana Cabo de la Vela. Cierran el disco La fiesta de los locos, Adiós muchachos… y …antes de irme.

El título del álbum, Adiós muchachos..., hace referencia al último tango que cantó Gardel antes de quitarse la vida. En este sentido, el artista aclara que "en Argentina es un tema que da yuyu, no se puede nombrar. Es una frase hecha, como 'hasta luego, Lucas', que utilizo un poco para decir que toco lo que quiero. No es una despedida sino una forma de desligarme del guitarrista para preferir la música y la expresividad por encima de todo".