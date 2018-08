Denzel Washington regresa con la secuela de 'The Equalizer'

Denzel Washington vuelve a meterse en la piel de Robert McCall, el "justiciero" protagonista de The Equalizer cuatro años más tarde con las cosas más claras y más violento que nunca, en esta ocasión, para vengar la muerte de su mejor amiga, vilmente traicionada y asesinada.

"Es sólo una película, en la vida no tenemos banda sonora ni planos bonitos", afirma el actor mostrando su inigualable sonrisa, en una entrevista con Efe realizada en Madrid con motivo del estreno de la película este viernes.

"No hay que tomar en serio la violencia. Es una película", defiende el actor

Esta es la primera vez que Washington acepta repetir un personaje, "pero es un poco como en el teatro -dice-, un personaje que haces una y otra vez, estoy acostumbrado", comenta restando importancia al detalle.

En la secuela, dice Washington tras precisar que no le gusta la palabra, "no se sabe cuánto tiempo ha pasado -en la realidad han pasado cuatro años-, pero espero que el personaje no sea el mismo, que haya cambiado un poco".

Su personaje, Robert McCall, entra en escena "ajusticiando" a un padre que ha raptado a su hija quitándosela a su madre americana y se la lleva a un país lejano; tras un baño de sangre, la niña regresa a su vida en EEUU. De modo simultáneo, su amiga Susan (Melissa Leo), que investigaba la muerte extremadamente violenta de un agente de la CIA, es igualmente masacrada.

Pero el equalizer es también un conductor de Cabify que escucha la vida en la parte de atrás de su taxi; una noche debe llevar a su casa a una joven que ha sido violada en grupo. De nuevo, McCall se toma brutalmente la justicia por su mano. "De verdad, ese no es el modo de verla, es entretenimiento, una vía de escape, no es la vida, has pagado por entrar, estás tomando una bebida o palomitas, no es realidad, no es un documental", se defiende el ganador de dos Oscar por Tiempos de gloria (1990) y Día de entrenamiento (2001).