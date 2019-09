La premio Nobel Svetlana Alexiévich inaugurará el Festival Cosmopoética

El Palacio de Orive ha acogido la presentación oficial de la XVI edición del Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Como ya sucedió en las dos ediciones anteriores de esta cita de las letras, el Festival rinde homenaje a la tradición literaria de un país, que en este caso es Reino Unido –en 2017 fue México y en 2018 Italia–.

La encargada de inaugurar el encuentro será Svetlana Alexiévich, galardonada con el premio Nobel de la literatura en 2015, junto a Yolanda Castaño y María Rodés, el sábado 27 de septiembre a las 20:00 en el Teatro Góngora.

El director literario de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha señalado que la elección del mismo “no se debe a su situación política”, sino a que “tiene una literatura muy rupturista” con los modelos culturales, motivo por el que “es cuna de fenómenos como el punk”.

El lema escogido para el cartel de esta edición es God save the poetry, en honor al lema usado en las canciones de The Bollock Brothers y, especialmente, por el grupo de punk Sex Pistols, God save the Queen.

Cosmopoética ocupará la agenda cultural de Córdoba desde el próximo 27 de septiembre hasta el sábado 5 de octubre. Dos semanas en las que se plantean diversas lecturas, talleres y actuaciones que girarán en torno a la poesía, su creación y su espacio dentro de la cultura de la ciudad.

Una de las novedades de este año es la iniciativa Do it yourself lab, que plantea la creación espontánea de una publicación que recopilará obras que se realicen durante todo el Festival “y que se publicará en el último día de Cosmopoética”, ha apuntado Agredano.

El homenaje a Reino Unido se debe a su transgresora tradición literaria

El laboratorio ofrece tres itinerarios distintos para los participantes: poesía, relato e ilustración, en forma de tres talleres de creación impartidos, respectivamente, por Carlos Pardo, Lara Moreno y María Hesse, que además actuarán de mentores. Una selección de los trabajos realizados formará parte de una revista que, dirigida por el poeta y editor Javier Fernández, se publicará antes de la clausura.

Agredano ha detallado que la organización del festival se realiza bajo distintos apartados como son Cosmoversos, que se refiere a las lecturas que se realizan en el Palacio de Orive; Cosmodiálogos, aquellos encuentros con los artistas para conocer su carrera y su obra; Cosmomúsica, que recoge los espectáculo de los artistas invitados; Cosmocreación, compuesta por los talleres y concursos del Festival; Cosmopeques, que se enfoca en acercar a los niños los talleres de creación; y Cosmoparalelo, que se compone del resto de actividades, incluyendo exposiciones y talleres online, que se organizan en torno al Festival con la colaboración de las entidades públicas.

Los artistas que participarán procedentes del país invitado son Joelle Taylor, Robin Robertson, Holly Pester, Amara Amaryah y Katie Griffiths. A ellos se suman los escritores locales Pablo García Casado –que presentará su nuevo poemario La cámara te quiere–, Roberto Loya, Antonio Luis Ginés y Estefanía Cabello.

También tendrán hueco jóvenes creadores como Rosa Berbel, Jaime Cedillo y Rocío Acebal, además de varias figuras internacionales como Katarína Kucbelová y Pia Tafdrup.

El alcalde, José María Bellido, ha señalado que se trata de “una cita imprescindible” para la ciudad y que sirve para realizar una pausa y tener “un reencuentro con la literatura”. Bellido ha afirmado que es importante dar valor a las producciones que ya forman parte de la historia, pero que espera que sirvan de “fuente de inspiración” para continuar creando.