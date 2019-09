Cosmopoética abre el plazo para su laboratorio de creación instantánea

Cosmopoética, que se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre, ha abierto el plazo de inscripción para el taller DIYLab, un laboratorio de creación espontánea que tendrá como objetivo la edición de una publicación colectiva.

Esta novedosa propuesta tratará de poner en práctica la filosofía Do it yourself (Hazlo tú mismo) y la libertad creativa que caracterizaron la época de la eclosión punk en Reino Unido, país invitado en esta edición.

Inspirado en las experiencias de creación de publicaciones en 48 horas y en los laboratorios de creación espontánea o talleres urgentes donde hay que lanzarse a la calle para escribir, ilustrar o pintar, Cosmopoética vivirá su propia experiencia de creación urgente.

El primer día del festival, los participantes se formarán y crearán el material de una publicación que verá la luz antes de que acabe Cosmopoética. El laboratorio ofrece tres itinerarios distintos para los participantes: poesía, relato e ilustración, en forma de tres talleres de creación impartidos, respectivamente, por Carlos Pardo, Lara Moreno y María Hesse, que además actuarán de mentores.

El objetivo es la edición de una publicación colectiva

Los participantes deberán escoger uno de dichos itinerarios y asistir al taller correspondiente, que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre por la mañana. Siguiendo las indicaciones y el tema propuesto por el monitor, los alumnos crearán un poema, relato o ilustración que entregarán antes de las 20:00 del mismo día.

El día 29 por la mañana, un jurado formado por los monitores, junto al escritor y editor Javier Fernández y diversas personalidades artísticas, escogerá los textos e ilustraciones que formarán parte de una revista que, dirigida por el propio Fernández, se elaborará durante el festival y se publicará antes de la clausura.

DYLab está dirigido a personas interesadas en la creación en el campo de la narrativa, la poesía o la ilustración que quieran vivir una experiencia creativa totalmente novedosa.